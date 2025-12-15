    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAll for One Group AktievorwärtsNachrichten zu All for One Group
    All for One Group: Vorläufige Zahlen & stabile Dividenden für 2024/25

    Die All for One Group SE blickt auf ein durchwachsenes Geschäftsjahr 2024/25 zurück: Rückläufige Erlöse treffen auf robuste Cloud-Umsätze und eine bestätigte Prognose.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Umsatz der All for One Group SE für das Geschäftsjahr 2024/25 beträgt 503,7 Mio. EUR, was einem Rückgang von 2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Die wiederkehrenden Cloud-Service-Umsätze und Cloud-Provisionen kompensieren nahezu vollständig den Wegfall von einmaligen Lizenz- und Wartungserlösen.
    • Die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) sinkt auf 5,2 % (2023/24: 6,7 %), das EBIT beträgt 18,9 Mio. EUR (2023/24: 28,4 Mio. EUR).
    • Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit ist mit 39,7 Mio. EUR leicht rückläufig, der Free Cashflow liegt bei 20,3 Mio. EUR; die Eigenkapitalquote verbessert sich auf 33 %.
    • Die Dividende wird auf 1,20 EUR pro Aktie gesenkt (Vorjahr 1,60 EUR), bei einer Ausschüttungsquote von 52 %, was einer Dividendenrendite von 2,6 % entspricht.
    • Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wird bestätigt: Umsatz zwischen 500 Mio. EUR und 530 Mio. EUR, EBIT-Marge vor M&A-Effekten zwischen 5,5 % und 6,5 %.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei All for One Group ist am 15.12.2025.


    All for One Group

    ISIN:DE0005110001WKN:511000





    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
