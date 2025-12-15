All for One Group: Vorläufige Zahlen & stabile Dividenden für 2024/25
Die All for One Group SE blickt auf ein durchwachsenes Geschäftsjahr 2024/25 zurück: Rückläufige Erlöse treffen auf robuste Cloud-Umsätze und eine bestätigte Prognose.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Der Umsatz der All for One Group SE für das Geschäftsjahr 2024/25 beträgt 503,7 Mio. EUR, was einem Rückgang von 2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die wiederkehrenden Cloud-Service-Umsätze und Cloud-Provisionen kompensieren nahezu vollständig den Wegfall von einmaligen Lizenz- und Wartungserlösen.
- Die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) sinkt auf 5,2 % (2023/24: 6,7 %), das EBIT beträgt 18,9 Mio. EUR (2023/24: 28,4 Mio. EUR).
- Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit ist mit 39,7 Mio. EUR leicht rückläufig, der Free Cashflow liegt bei 20,3 Mio. EUR; die Eigenkapitalquote verbessert sich auf 33 %.
- Die Dividende wird auf 1,20 EUR pro Aktie gesenkt (Vorjahr 1,60 EUR), bei einer Ausschüttungsquote von 52 %, was einer Dividendenrendite von 2,6 % entspricht.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wird bestätigt: Umsatz zwischen 500 Mio. EUR und 530 Mio. EUR, EBIT-Marge vor M&A-Effekten zwischen 5,5 % und 6,5 %.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei All for One Group ist am 15.12.2025.
0,00 %
-1,30 %
+2,84 %
-8,95 %
-21,47 %
-10,03 %
-21,91 %
-38,00 %
+87,27 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte