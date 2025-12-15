Rio Silver schließt den Erwerb des Ag-Au-Pb-Zn-Konzessionsgebiets Maria Norte in Zentralperu ab

Vancouver, British Columbia – 12. Dezember 2025 / IRW-Press / Rio Silver Inc. (das „Unternehmen“ oder „Rio Silver“) (TSX.V: RYO) (OTC: RYOOF) gibt nach der Genehmigung durch die Behörden den Abschluss der zuvor angekündigten Transaktion (die „Transaktion“) mit Peruvian Metals Corp. („Peruvian“) bekannt, um 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Mamaniña Exploraciones S.A.C. (die „Tochtergesellschaft“) zu erwerben – einer peruanischen Gesellschaft, die Abbaurechte am in Peru gelegenen Projekt Maria Norte (das „Konzessionsgebiet Maria Norte“) besitzt. Die Details und die Bedingungen der Transaktion sind in den früheren Pressemitteilungen des Unternehmens vom 26. März, 25. Juni und 17. September 2025 zusammengefasst.

In Übereinstimmung mit den Bedingungen der Transaktion hat Rio Silver bei Abschluss von Peruvian 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Tochtergesellschaft erworben. Als Gegenleistung hat Rio Silver an Peruvian 3.999.999 Stammaktien des Unternehmens ausgegeben, was 9,27 % des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals des Unternehmens ausmacht (unter Berücksichtigung der jüngsten Aktienkonsolidierung von 5:1, die am 3. Juli 2025 durchgeführt wurde). Das Unternehmen ist laut den Bedingungen der Transaktion zudem dazu verpflichtet, die Gesamtsumme von 250.000 US$ zu entrichten, indem es mit Beginn vom 15. Juni 2025 über einen Zeitraum von fünf Jahren halbjährliche Zahlungen an Peruvian leistet. Bislang hat das Unternehmen die folgenden Barzahlungen geleistet: (i) 15.000 CAD$ bei Unterzeichnung; (ii) 22.500 US$ bei einer Abänderung; und (iii) Optionszahlung von 25.000 US$ am 15. Juni 2025, was zu entrichtende verbleibende Optionszahlungen von 225.000 US$ ergibt.

Ein geologischer Bericht, der gemäß National Instrument 43-101 im Hinblick auf das Konzessionsgebiet Maria Norte erstellt wurde, wird unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ eingereicht werden.

