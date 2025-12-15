BARCLAYS stuft Hellofresh auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 8 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross wertete am Sonntag die Barclaycard-Kreditkartendaten seit Oktober aus. Der Rückgang der Ausgaben für Kochboxen in den USA habe abgenommen. Der Trend bei den Fertigmenüs bleibe mau, was ihn mehr beunruhige. Mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2026 passte sich Ross dem Konsens leicht nach unten an. Die Bewertung der Aktien sei günstig, es blieben aber Ergebnisunsicherheiten./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 17:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 5,641EUR auf Lang & Schwarz (14. Dezember 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



