BARCLAYS stuft Hellofresh auf 'Equal Weight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 8 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross wertete am Sonntag die Barclaycard-Kreditkartendaten seit Oktober aus. Der Rückgang der Ausgaben für Kochboxen in den USA habe abgenommen. Der Trend bei den Fertigmenüs bleibe mau, was ihn mehr beunruhige. Mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2026 passte sich Ross dem Konsens leicht nach unten an. Die Bewertung der Aktien sei günstig, es blieben aber Ergebnisunsicherheiten./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 17:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 5,641EUR auf Lang & Schwarz (14. Dezember 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 8
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
