JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten Quartal von Sartorius und der Tochter Sartorius Stedim Biotech. Die Signale für 2026 dürften den Konsens für das operative Ergebnis um etwa 4 Prozent drücken, was am Markt allerdings größtenteils wohl schon erwartet werde, schrieb er am Sonntag./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 01:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 207,6EUR auf Lang & Schwarz (15. Dezember 2025, 07:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

