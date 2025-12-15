JPMORGAN stuft T-Mobile US auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti passte seine Schätzungen für das vierte Quartal an jüngste Erkenntnisse aus Konferenzen und aktuelle Branchentrends an. Seine Prognosen für den Vertragskundenzuwachs 2026 reduzierte er in der am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Mobilfunkunternehmen fokussiere sich stärker auf die Wirtschaftlichkeit bestehender Verträge, als Neukunden hinterherzujagen./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 19:54 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 195,2USD auf Nasdaq (13. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



