JPMORGAN stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Quartalsbericht und Ausblick der Jenaer hätten letztlich doch doch den Pessimisten mehr Argumente geboten als den Bullen, schrieb David Adlington am Sonntag in seinem Resümee zum Kursrutsch vom Donnerstag. Die deutlichen Verluste führt er auf die Signale aus der Telefonkonferenz zum Jahr 2026 und eine wohl eher erst zum Jahresende tendierende Margenerholung zurück. Insgesamt sieht Adlington zunächst wenig Gründe für ein Engagement in den Aktien./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 40,44EUR auf Lang & Schwarz (14. Dezember 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.
