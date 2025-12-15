JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Der Kompromissvorschlag einer Gruppe Schweizer Politiker hinsichtlich der neuen Kapitalanforderungen der Eidgenossen an die UBS gehe in die richtige Richtung, schrieb Kian Abouhossein am Freitagabend mit Blick auf entsprechende Medienberichte. Der endgültige Ausgang werde aber bis mindestens ins zweite Quartal 2026 unklar bleiben. Abouhossein erinnerte daran, dass die bisherigen Pläne für die UBS eher der "Worst Case" seien./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 17:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 37,07EUR auf Lang & Schwarz (15. Dezember 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,68 € , was eine Steigerung von +9,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer