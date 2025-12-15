Critical Infrastructure Technologies veröffentlicht Produktionsupdate zu Nexus

Vancouver, BC – 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer, leistungsstarker mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen, veröffentlicht ein Update zum Produktions- und Auslieferungszeitplan für die ersten zwei Nexus20-Einheiten.

Nexus 1

Die in Militärgrün gehaltene Einheit wird an unsere Montageanlage in South Fremantle überstellt, wo Ende Dezember 2025 die Endmontage und Abnahmeprüfung erfolgt.

Nexus 2

Die gelbe Einheit mit rotem und weißem Masten wird an unsere Montageanlage in South Fremantle geliefert, wo Anfang Januar 2026 die Endmontage und Abnahmeprüfung erfolgt.

Nach Anlieferung durchläuft jede Nexus-Einheit ein rund vierwöchiges finales Ausstattungsverfahren, in dem modernste Kommunikations-, Überwachungs- und Steuerungssysteme integriert werden.

Nach Fertigstellung finden entsprechende Vorführungen statt. In allen Märkten ist bereits ein starkes kommerzielles Interesse zu verzeichnen.

„Die laufenden Fortschritte im Nexus-Produktionsprogramm zeigen, wie skalierbar unsere Plattform ist, und wie groß die weltweite Nachfrage nach schnell einsetzbaren Infrastrukturlösungen“, weiß Brenton Scott, CEO von CiTech. „Mit dem Hochfahren der Produktion und der weltweiten Auslieferung treten wir in eine entscheidende Phase ein, in der wir die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit des Nexus-Systems unter Beweis stellen können.“

FOTOS AUS DER PRODUKTION

Militärgrün

Gelb (rote und weiße Masten)

Für das Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

E-Mail: Brenton.s@citech.com.au

Tel.: +61 411 751 191

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Westaustralien. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinen ersten Produkten, dem Nexus 16 und dem kürzlich erschienenen Nexus 20/24, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischen mobilen Telekommunikationsdiensten zusammen mit integrierten C-UAS-, ISR- und Funkdiensten zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.