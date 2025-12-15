    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Dividendentermine

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 51 / 2025

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 51 / 2025
    Foto: Dima Solomin - unsplash

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 51 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Dezember 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 51 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Meta Platforms (A)
    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    602,52€
    Basispreis
    3,66
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    684,07€
    Basispreis
    3,66
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    - 15.12.
    UGI
    +6,33 % 15.12.
    Merck & Co
    +2,67 % 15.12.
    Crown Castle
    +5,88 % 15.12.
    Gilead Sciences
    +3,98 % 15.12.
    STMicroelectronics
    +1,08 % 15.12.
    Ares Capital
    +9,06 % 15.12.
    Thermo Fisher Scientific
    +0,27 % 15.12.
    Fedex
    +1,46 % 15.12.
    ARMOUR Residential REIT
    +14,82 % 15.12.
    Venture Global Registered (A)
    - 15.12.
    Devon Energy
    +3,43 % 15.12.
    Motorola Solutions
    +1,00 % 15.12.
    KBR
    +0,98 % 15.12.
    PennantPark Floating Rate Capital
    +10,78 % 15.12.
    Iron Mountain
    +2,80 % 15.12.
    RCI Hospitality Holdings
    +0,48 % 15.12.
    T. Rowe Price Group
    +4,32 % 15.12.
    Civitas Resources
    +8,07 % 15.12.
    Domino's Pizza
    +1,31 % 15.12.
    Iridium Communications
    +1,96 % 15.12.
    Verisk Analytics
    +0,60 % 15.12.
    Digital Realty Trust
    +3,07 % 15.12.
    Macy's
    +4,18 % 15.12.
    PennantPark Investment
    +12,56 % 15.12.
    Leggett & Platt
    +3,67 % 15.12.
    Ares Management Registered (A)
    +2,53 % 15.12.
    Huntsman
    +4,46 % 15.12.
    Strategy Incorporation 9% Perp Stretch Pfd (A)
    - 15.12.
    Leidos Holdings
    +1,07 % 15.12.
    HCA Healthcare
    +0,78 % 15.12.
    Macerich
    +4,06 % 15.12.
    Oaktree Specialty Lending Corporation
    +11,96 % 15.12.
    Sixth Street Specialty Lending
    +11,90 % 15.12.
    IDT Registered (B)
    +0,26 % 15.12.
    Terreno Realty
    +2,97 % 15.12.
    Gray Television
    +6,66 % 15.12.
    Camping World Holdings Registered (A)
    +2,20 % 15.12.
    GATX
    +1,69 % 15.12.
    Diversified Royalty
    +8,29 % 15.12.
    Public Storage
    +3,90 % 15.12.
    Worthington Industries
    +1,52 % 15.12.
    Packaging of America
    +2,50 % 15.12.
    Graphic Packaging Holding
    +1,39 % 15.12.
    Inter Parfums
    +2,41 % 15.12.
    Comerica
    +5,16 % 15.12.
    DT Midstream Incorporation
    +4,03 % 15.12.
    Strategy Incorporation 8 % Perp Pfd Registered shs (A)
    - 15.12.
    Wyndham Hotels & Resorts
    +1,86 % 15.12.
    RenaissanceRe Holdings
    +0,64 % 15.12.
    Stewart Information Services
    +2,87 % 15.12.
    Epsilon Energy
    +4,74 % 15.12.
    NorthWestern
    +5,03 % 15.12.
    First Savings Financial Group
    +3,40 % 15.12.
    Sonic Automotive (A)
    +2,17 % 15.12.
    Phillips Edison & Company
    +3,36 % 15.12.
    Installed Building Products
    +1,31 % 15.12.
    Banc of California
    +2,73 % 15.12.
    Financial Institutions
    +5,59 % 15.12.
    Service
    +1,54 % 15.12.
    Boyd Gaming
    +1,09 % 15.12.
    Sound Point Meridian Capital
    - 15.12.
    National Storage Affiliates Trust Registered of Benef Interest
    +5,35 % 15.12.
    Community Trust Bancorp
    +4,03 % 15.12.
    Extra Space Storage
    +4,05 % 15.12.
    Regency Centers
    +4,03 % 15.12.
    NewMarket
    +1,79 % 15.12.
    World Fuel Services
    +2,49 % 15.12.
    US Global Investors (A)
    +3,30 % 15.12.
    Stock Yards Bancorp
    +2,24 % 15.12.
    Eagle Materials
    +0,52 % 15.12.
    Ovintiv
    +2,72 % 15.12.
    Evolution Petroleum
    +7,90 % 15.12.
    Enterprise Financial Services
    +2,31 % 15.12.
    Steven Madden
    +1,93 % 15.12.
    Valley National Bancorp
    +5,41 % 15.12.
    Seacoast Banking of Florida
    +2,83 % 15.12.
    Marten Transport
    +1,36 % 15.12.
    Urban Edge Properties
    +3,51 % 15.12.
    Hawthorn Bancshares
    +3,23 % 15.12.
    Super Group (SGHC)
    - 15.12.
    Vitesse Energy
    +8,35 % 15.12.
    Global Self Storage
    +5,95 % 15.12.
    Great Elm Capital Registered (Old)
    +17,30 % 15.12.
    C & F Financial
    +3,13 % 15.12.
    Telephone And Data Systems
    +1,66 % 15.12.
    Hecla Mining 7 % Cum Conv Red Pfd Shs (B)
    - 15.12.
    Federal Agricultural Mortgage (C)
    +2,94 % 15.12.
    Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A
    +7,51 % 15.12.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (L)
    - 15.12.
    Stellar Bancorp
    - 15.12.
    American Homes 4 Rent Registered (A)
    +2,76 % 15.12.
    Cadence Bank
    +3,30 % 15.12.
    Sabine Royalty Trust Unit of Benef.Int.
    +8,55 % 15.12.
    Red Rock Resorts Registered (A)
    +3,61 % 15.12.
    Chesapeake Utilities
    +2,19 % 15.12.
    NexPoint Residential Trust
    +4,85 % 15.12.
    Aspen Insurance Holdings Depositary
    - 15.12.
    Simmons First National (A)
    +4,28 % 15.12.
    Federal Agricultural Mortgage (A)
    +0,97 % 15.12.
    First Financial Bankshares
    +2,15 % 15.12.
    Valley National Bancorp Perp Red Pfd (B)
    - 15.12.
    Merchants Bancorp (IN)
    +0,87 % 15.12.
    Valley National Bancorp Non Cum Perp Pfd (A)
    - 15.12.
    National Storage Affiliates Trust 6 % Cum Conv Perp Red Pfd (A)
    - 15.12.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (P)
    - 15.12.
    Gray Television (A)
    +4,48 % 15.12.
    Digital Realty Trust 5.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (J)
    - 15.12.
    Vornado Realty Trust 5.25 % Cum Perp Red Pfd (M)
    - 15.12.
    NexPoint Real Estate Finance
    +12,84 % 15.12.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    +7,53 % 15.12.
    U-Haul Holding Company (N)
    +0,31 % 15.12.
    Northern Trust Depositary Shs (E)
    - 15.12.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (J)
    - 15.12.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (N)
    - 15.12.
    Athene Holding Depository Shs (A)
    - 15.12.
    Aspen Insurance Holdings 5.625 % Perp Pfd
    - 15.12.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (I)
    - 15.12.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (K)
    - 15.12.
    Prosperity Bancshares
    +3,36 % 15.12.
    Western Alliance Bancorp Depositary Shs (A)
    - 15.12.
    Choiceone Financial Services
    +3,71 % 15.12.
    Telephone And Data Systems Depositary
    - 15.12.
    Telephone And Data Systems Depositary
    - 15.12.
    Merchants Bancorp (IN) Depositary Shs (C)
    - 15.12.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (Q)
    - 15.12.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (R)
    - 15.12.
    American Homes 4 Rent 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered of Benef Int (H)
    - 15.12.
    Rexford Industrial Realty 5.875 % Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    - 15.12.
    Arch Capital Group Depositary Shs (G)
    - 15.12.
    Mid-America Apartment Communities 8.5% Cum Red Pfd (I)
    - 15.12.
    Synovus Financial Non-Cum Red Perp Pfd (E)
    - 15.12.
    Vornado Realty Trust 4.45 % Cum Perp Red Pfd Registered of Benef Interest (O)
    - 15.12.
    Raymond James Financial Depositary Shares (B)
    - 15.12.
    Merchants Bancorp (IN) Depositary Shs (D)
    +7,96 % 15.12.
    Digital Realty Trust 5.85 % Cum Conv Red Perp Pfd (K)
    - 15.12.
    MainStreet Bancshares Depositary Shs (A)
    - 15.12.
    InPoint Commercial Real Estate Income 6.75 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 15.12.
    Rexford Industrial Realty 5.625 % Cum Conv Red Perp Pfd (C)
    - 15.12.
    Midland States Bancorp Depositary Shs (A)
    +7,70 % 15.12.
    Amphenol Registered (A)
    +0,84 % 16.12.
    Intercontinental Exchange
    +1,23 % 16.12.
    Telefonica
    +5,76 % 16.12.
    TriplePoint Venture Growth BDC
    +15,99 % 16.12.
    Ecolab
    +0,97 % 16.12.
    Best Buy
    +4,88 % 16.12.
    American International Group
    +2,11 % 16.12.
    PulteGroup
    +0,68 % 16.12.
    Hillenbrand
    +2,33 % 16.12.
    STMicroelectronics NV NY
    +1,26 % 16.12.
    Allegion
    +1,44 % 16.12.
    Global Water Resources
    +2,37 % 16.12.
    Rand Capital
    +23,62 % 16.12.
    Albany International Registered (A)
    +1,19 % 16.12.
    Entravision Communications (A)
    +10,13 % 16.12.
    Strawberry Fields REIT
    +5,14 % 16.12.
    J&J Snack Foods
    +1,85 % 16.12.
    Utah Medical Products
    +1,80 % 16.12.
    New England Realty Associates LP Depositary Receipts
    +2,11 % 16.12.
    CHS 7.5 % Cum Red Pfd Registered (B)
    - 16.12.
    Oxford Square Capital
    +14,42 % 17.12.
    VICI Properties
    +5,58 % 17.12.
    BlackRock TCP Capital
    +14,77 % 17.12.
    Horizon Technology Finance
    +12,37 % 17.12.
    Ares Management Registered (A)
    +2,53 % 17.12.
    Eversource Energy
    +4,67 % 17.12.
    Universal Display
    +0,89 % 17.12.
    Permian Resources Registered (A)
    +4,56 % 17.12.
    Cannae Holdings
    - 17.12.
    Corebridge Financial
    +3,30 % 17.12.
    Nordson
    +1,08 % 17.12.
    Camden Property Trust Registered of Benef Interest
    +3,71 % 17.12.
    Meritage Homes
    +1,74 % 17.12.
    F&G Annuities & Life
    +2,12 % 17.12.
    Fidelity National Financial FNF Group
    +3,54 % 17.12.
    Finward Bancorp
    +1,77 % 17.12.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    - 17.12.
    Pearl Diver Credit Company
    - 17.12.
    Oxford Lane Capital 7.125 % Cum Red Pfd
    +7,63 % 17.12.
    Salesforce
    - 18.12.
    Huntington Bancshares
    +4,41 % 18.12.
    2020 Bulkers
    +144,07 % 18.12.
    Games Workshop Group
    +3,98 % 18.12.
    Smith & Wesson Brands
    +3,48 % 18.12.
    UWM Holdings Registered (A)
    +5,71 % 18.12.
    United Utilities Group
    +6,32 % 18.12.
    Halma
    +0,92 % 18.12.
    Synovus Financial
    +3,61 % 18.12.
    Kulicke & Soffa Industries
    +1,68 % 18.12.
    Northern 2 VCT
    +5,51 % 18.12.
    Northern Venture Trust
    +6,13 % 18.12.
    Northern 3 VCT
    +5,20 % 18.12.
    Renasant
    +2,76 % 18.12.
    Academy Sports and Outdoors
    +0,65 % 18.12.
    Pharos Energy
    +4,86 % 18.12.
    Bancroft Fund 5.375 % Cum Pfd (A)
    - 18.12.
    Topps Tiles
    +7,19 % 18.12.
    Town Centre Securities
    +7,23 % 18.12.
    Real Estate Investors
    +6,45 % 18.12.
    Palace Capital
    +6,44 % 18.12.
    The Gabelli Dividend & Income Trust 4.25 % Cum Red Perp Pfd (K)
    - 18.12.
    Gabelli Utility Trust 5.375 % Cum Pfd (C)
    - 18.12.
    Gabelli Equity Trust 5 % Cum Red Perp Pfd (K)
    - 18.12.
    Pembroke VCT Registered (B)
    +4,32 % 18.12.
    Hewlett Packard Enterprise
    +2,82 % 19.12.
    Healthpeak Pptys
    +6,02 % 19.12.
    Enagas
    +10,48 % 19.12.
    International Flavors & Fragrances
    +1,76 % 19.12.
    Sodexo
    +10,21 % 19.12.
    Omnicom Group
    +2,99 % 19.12.
    Fidus Investment Corporation
    +11,96 % 19.12.
    Turning Point Brands
    +0,76 % 19.12.
    OFS Capital
    +14,33 % 19.12.
    Republic Bancorp (A)
    +2,79 % 19.12.
    Chemung Financial
    +2,73 % 19.12.
    Hamilton Lane Incorporated Registered (A)
    +1,88 % 19.12.
    Diamondrock Hospitality 8.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 19.12.
    Global Medical REIT Registered (Old)
    +9,33 % 19.12.

    Die Dividendenrenditen in der KW 51 / 2025 reichen von +0,26 % bei IDT Registered (B) bis +144,07 % bei der 2020 Bulkers Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 51 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 51 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Dezember 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Dezember, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 51 / 2025 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 51 2025
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     