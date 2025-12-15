    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    BVG-Chef Falk

    Neue U-Bahn-Bestellungen im Frühjahr geplant

    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen im Frühjahr weitere neue U-Bahnen bestellen. Das sagte BVG-Chef Henrik Falk dem "Tagesspiegel". "Es kommt nicht darauf an, möglichst schnell möglichst viele Fahrzeuge einzukaufen, sondern die richtige Anzahl zum richtigen Zeitpunkt", sagte Falk. "Weitere Bestellungen sind aber schon im nächsten Frühjahr geplant." Das Unternehmen sei dazu mit dem Hersteller Stadler im Gespräch.

    In Berlin sind zwei verschiedene U-Bahnmodelle unterwegs. Auf den Linien U1 bis U4 fahren sogenannte Kleinprofil-Bahnen, auf den weiteren Linien die sogenannten Großprofile. Die beiden unterschiedlichen Profile werden gebraucht, weil die Tunnel unterschiedlich groß sind.

    Auf welches Modell sich die neuen Bestellungen beziehen werden, sagte Falk nicht. "Klar ist: Wir laufen definitiv nicht in die nächste "U-Bahn-Krise" hinein, weil wir zu wenig Fahrzeuge bestellen", erklärte der BVG-Chef.

    Derzeit liefert Stadler jede Woche neue Kleinprofil-Wagen der Baureihe JK. Sie werden bislang nur auf der Linie U2 eingesetzt. Die Großprofil-Baureihe J soll ab dem Frühjahr in den Fahrgastbetrieb gehen. Aktuell sind insgesamt 484 Wagen der beiden Schwesterbaureihen bestellt, ein Rahmenvertrag zwischen BVG und Stadler sieht aber noch deutlich mehr Wagen vor.

    Personaldecke im Bereich Bus laut Falk "ausgeglichen"

    Die Einflottung neuer Fahrzeuge gehört Falk zufolge zu den wichtigsten Punkten, damit die BVG für die Fahrgäste zuverlässiger wird. Außerdem müsse genug Personal an Bord sein und Infrastruktur saniert oder gebaut werden.

    Beim Personal sieht Falk das Verkehrsunternehmen besser aufgestellt als noch vor einigen Monaten. "Bei den Busfahrern haben wir aktuell eine ausgeglichene Personaldecke. Alle Stellen, die wir besetzen müssen, haben wir besetzt", sagte er dem "Tagesspiegel". Im U-Bahnbereich gebe es noch eine "leichte Unterdeckung". "Deshalb haben wir die Kapazitäten in der Zugfahrerausbildung deutlich gesteigert. Die Personaldecke wird voraussichtlich ab Mitte des nächsten Jahres nachhaltig ausgeglichen sein", kündigte Falk an./nif/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
