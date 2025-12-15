Im Plus erwartet

Ja, vollkommen richtig! Wenn weniger verkauft worden wäre, dann stünde der Kurs jetzt höher. Allerdings ist diese Aussage trivial.





"trivial" bedeutet für mich soviel wie "dumm, banal, einfach abgedroschen".....usw"





Mir wäre es lieber wir einigen uns auf "Hypothetisch"





Fakt ist : Seit Mitte/Ende Oktober, Kursstand ca. 115 000, habe ich fast jeden Tag diese plötzlichen, starken, Kursverluste gesehen.

Anfangs waren es noch Kurseinbrüche von mindestens 1000 $, oft auch wesentlich mehr, bis zu 1500 $ .





Das oft mehrmals am Tag. Wir sehen momentan die Macht der großen Wale.





Bei ca. 50 - 60 Handelstage lohnt sich das für den, oder die, Verkäufer.





Die ersten Wochen führte dieses Szenario zum stetigen Kursverfall und mündete beim letzten Tief von 80 562.





Immer wenn der Coin eine Erholung startet findet kein Paketverkauf statt. Erst wieder wenn der Kurs sich wieder beruhigt und etwas Speck angefressen hat.

Dann wird der Rahm wieder abgeschöpft.









Das alles was ich jetzt geschildert habe wird letztendlich dazu führen dass der Coin , nach einer kurzen Erholung, über 100 K,

wieder den Rückwärtsgang einlegt und die 80 562 erst wieder testet, dann unterschreitet, und zwischen 70 - 81 K eine längere Seitwärtsphase einlegt.





Dann kommt die Panik und der Coin stürzt regelrecht ab. Bis auf unter 20 K open End.





Als wir vor kurzem diesen "Trump Crash" hatten (wegen den China Zöllen), saß ich am Laptop und habe das mit angeschaut, wie die Kurse innerhalb 1-2 Minuten um über 10 000 Dollar eingebrochen sind. Panik und Verkaufsprogramme.





Bis zu diesem Tag dachte ich der Coin wäre unabhängig und die Politik könnte ihm nichts anhaben.



















