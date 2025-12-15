Warum KI & Energiewende erst der Anfang des Kupfer-Booms sind

Dass sich der Goldpreis in diesem Jahr mehrfach auf neue Allzeithochs geschraubt hat, ist den meisten Anlegern durchaus bewusst. Auch der Silberpreis ist seit Anfang September stark gestiegen, weshalb auch Silber in diesen Tagen viel Aufmerksamkeit erfährt. Nicht bewusst ist vielen Investoren jedoch, dass sich derzeit auch Kupfer im Rallyemodus befindet.

Mit einem Anstieg von rund 32 Prozent seit Anfang Januar zählt Kupfer zweifellos zu den besten Investments des Jahres 2025. Der Kupferpreis notiert inzwischen wieder über 11.700 US-Dollar je Tonne und hat im Sommer neue Allzeithochs ausgebildet. Im Anschluss an das aktuelle Jahres- und Allzeithoch fielen die Notierungen jedoch wieder deutlich zurück.

Kupfer-Rallye 2025: Warum KI & Energiewende erst der Anfang des Booms sind

