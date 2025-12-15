Herber Rückschlag

Der verlustreiche Freitagshandel hat beim S&P 500 Index zu einer vorsichtig formulierten Auflösung eines bullischen Aufwärtstrends knapp vor den Rekordhochs aus Ende Oktober geführt. Sollte die Angst im Technologiesektor weiter um sich greifen und die führenden Unternehmen in diesem Bereich weitere Verluste anhäufen, könnte dies zu fortgesetzten Verlusten zunächst in den Bereich des zuvor überwundenen Abwärtstrends um 6.760 Punkten beim S&P 500 Index führen, darunter würde schließlich ein Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 6.744 Punkten anstehen. Aber erst wenn der Index wieder in den vorherigen Abwärtstrend vollständig eintaucht, sollte man von einem wichtigen Warnsignal für die Märkte mit potenziellen Abschlägen zurück auf den ehemaligen Sell-Trigger bei 6.550 Punkte ausgehen. Ein Kursrutsch unter dieses Niveau würde schließlich eine nachhaltige Trendwende besiegeln. Auf der Oberseite gilt es dagegen, mindestens über 6.920 Punkte anzusteigen, damit der S&P 500 Index weiteres Kurspotenzial auf 7.125 Punkte erfährt, was kurzzeitig wegen der erhöhten Risikoaversion unter Investoren wenig wahrscheinlich erscheint.

1. Short-Positionen unterhalb von 6.735 Punkten eröffnen. Stopp über 6.800 Punkten platzieren. Kursziele bei 6.550/6.427 Punkten.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

S&P 500 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU13M7 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,45 - 3,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.419,52 Punkte Basiswert: S&P 500 Index KO-Schwelle: 6.419,52 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.827,41 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 16,81 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ4QYM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,27 - 3,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7.208,606 Punkte Basiswert: S&P 500 Index KO-Schwelle: 7.208,606 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.827,41 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 17,73 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.