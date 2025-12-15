    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Costco

    Der Trend zeigt nach unten

    Besonders wohlhabendere Executive-Mitglieder treiben den Umsatz, was zeigt, dass ein großer Teil der Nachfrage von finanziell stabileren Haushalten kommt. Anhaltend hohe Verkaufszahlen bei Alltagsgütern deuten darauf hin, dass die Konsumausgaben in wichtigen Bereichen stabil sind – ein positives Signal für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Trotz guter Zahlen ist die Costco-Aktie nicht stark gestiegen, was zeigt, dass Investoren auch Risiken wie hohe Bewertung, mögliche Kosten durch Importzölle und Unsicherheiten im Konsum sehen.

    Den letzten markanten Rekord markierte Costco Anfang Februar dieses Jahres, seitdem tendiert die Aktie talwärts und hat sich in den letzten Tagen auf einen möglichen Sell-Trigger um 865,00 US-Dollar talwärts begeben. Sollte die Verlustserie, die unter anderem durch technische Warnsignale verstärkt wird, weiter anhalten, könnte dies einen Großteil der Gewinne der letzten Jahre wieder auffressen und Verluste zunächst auf 801,21 und darunter den Bereich von 729,52 US-Dollar auslösen. Am 200-Wochen-Durchschnitt (rote Linie) bei 738,50 US-Dollar dürfte aber eine technische Gegenbewegung zur Oberseite anstehen, weshalb an dieser Stelle Verkaufsordern liquidiert werden sollte. Auf der Oberseite müsste die Aktie von Costco dagegen wieder über das vierstellige Niveau von rund 1.000 US-Dollar zulegen, damit der Wert um weitere 20 Prozent auf 1201,51 US-Dollar ansteigen kann.

    Trading-Strategie:

    1.Short-Position unterhalb von 865,00 US-Dollar eröffnen. Stopp über 915,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 801,21/729,52 US-Dollar.

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Costco Wholesales Corp. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 899,00 // 929,20 // 945,28 // 962,64 US-Dollar
    Unterstützungen: 865,00 // 848,21 // 825,60 // 801,21 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DY61F3 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 9,69 - 9,70 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 770,507 US-Dollar Basiswert: Costco Wholesales Corp.
    KO-Schwelle: 770,507 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 884,47 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 7,77 Kurschance:
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU2SDU Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 8,18 - 8,19 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 980,0588 US-Dollar Basiswert: Costco Wholesales Corp.
    KO-Schwelle: 980,0588 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 884,47 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 9,20 Kurschance:
    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    Verfasst von Ingmar Königshofen
