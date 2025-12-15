Der Trend zeigt nach unten

Den letzten markanten Rekord markierte Costco Anfang Februar dieses Jahres, seitdem tendiert die Aktie talwärts und hat sich in den letzten Tagen auf einen möglichen Sell-Trigger um 865,00 US-Dollar talwärts begeben. Sollte die Verlustserie, die unter anderem durch technische Warnsignale verstärkt wird, weiter anhalten, könnte dies einen Großteil der Gewinne der letzten Jahre wieder auffressen und Verluste zunächst auf 801,21 und darunter den Bereich von 729,52 US-Dollar auslösen. Am 200-Wochen-Durchschnitt (rote Linie) bei 738,50 US-Dollar dürfte aber eine technische Gegenbewegung zur Oberseite anstehen, weshalb an dieser Stelle Verkaufsordern liquidiert werden sollte. Auf der Oberseite müsste die Aktie von Costco dagegen wieder über das vierstellige Niveau von rund 1.000 US-Dollar zulegen, damit der Wert um weitere 20 Prozent auf 1201,51 US-Dollar ansteigen kann.

Besonders wohlhabendere Executive-Mitglieder treiben den Umsatz, was zeigt, dass ein großer Teil der Nachfrage von finanziell stabileren Haushalten kommt. Anhaltend hohe Verkaufszahlen bei Alltagsgütern deuten darauf hin, dass die Konsumausgaben in wichtigen Bereichen stabil sind – ein positives Signal für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Trotz guter Zahlen ist die Costco-Aktie nicht stark gestiegen, was zeigt, dass Investoren auch Risiken wie hohe Bewertung, mögliche Kosten durch Importzölle und Unsicherheiten im Konsum sehen.

Trading-Strategie:

1.Short-Position unterhalb von 865,00 US-Dollar eröffnen. Stopp über 915,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 801,21/729,52 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Costco Wholesales Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY61F3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,69 - 9,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 770,507 US-Dollar Basiswert: Costco Wholesales Corp. KO-Schwelle: 770,507 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 884,47 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,77 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2SDU Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,18 - 8,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 980,0588 US-Dollar Basiswert: Costco Wholesales Corp. KO-Schwelle: 980,0588 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 884,47 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,20 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

