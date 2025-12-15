Dornan Engineering Group erweitert Führungsteam auf oberster Führungsebene um vier Bereichsgeschäftsleiter

Dies ist ein wichtiger Schritt in der weiteren Entwicklung des Unternehmens

CORK, Irland, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Dornan Engineering Group („Dornan" oder die „Gruppe") freut sich, die Beförderung und Ernennung von vier Bereichsgeschäftsleitern bekanntzugeben, um die Schlagkraft ihres Führungsteams auf oberster Führungsebene (Executive Leadership Team, ELT) zu erhöhen und die weitere Entwicklung des Unternehmens in Europa zu unterstützen. Die Leiter der Abteilungen sind:

Dave Dukelow , der seit 1996 bei Dornan tätig ist, wird zum Geschäftsleiter des Bereichs Biowissenschaften und Industrie befördert

, der seit 1996 bei Dornan tätig ist, wird zum Geschäftsleiter des Bereichs Biowissenschaften und Industrie befördert Brendan Herbert , der 2011 zu Dornan kam, wird zum Geschäftsleiter des Geschäftsbereichs Advanced Technology befördert

, der 2011 zu Dornan kam, wird zum Geschäftsleiter des Geschäftsbereichs Advanced Technology befördert Derek Hogan , der seit 2012 bei Dornan tätig ist, wird zum Geschäftsleiter der Abteilung Kritische Infrastrukturen befördert

, der seit 2012 bei Dornan tätig ist, wird zum Geschäftsleiter der Abteilung Kritische Infrastrukturen befördert Ronan Keohane , der 2006 zu Dornan kam, wird in seiner Funktion als Geschäftsführer im Vereinigten Königreich der Abteilung Dornan Engineering Services Limited (DESL) in das Führungsteam auf oberster Führungsebene berufen

Mit diesen Ernennungen ist Dornan in der Lage, der steigenden Nachfrage in den Bereichen Spitzentechnologie, Biopharma und kritische Infrastruktur in ganz Europa gerecht zu werden. Diese Führungskräfte bringen ein breites Spektrum an Fachwissen, Führungserfahrung, Branchenkenntnis und etablierte Beziehungen zu Dornans Kunden mit. Neben den Geschäftsleitern der Abteilungen gehören dem ELT auch Barry O'Hea, Leiter Konzerneinkauf, und Darren Tutty, Finanzdirektor der Gruppe, an. Als Geschäftsleiter der Gruppe steht Micheál O'Connor an der Spitze des ELT.

Dave verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Baubranche und hat seit 1995 alle großen Elektro- und Instrumentierungsprojekte im Bereich Biowissenschaften für Dornan Engineering aufgebaut und umgesetzt. Er hat die hochwertige Ausführung komplexer Programme für die größten Blue-Chip-Unternehmen der Biowissenschaften in Irland und in ganz Europa geleitet.

Brendan verfügt über 37 Jahre Erfahrung in der Bauindustrie und spielte eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung großer Projekte, von der frühen Planungsphase über die Inbetriebnahme bis zur Übergabe. Er war maßgeblich an den größten Rechenzentrumsprogrammen sowie Joint-Venture-Projekten von Dornan beteiligt und bringt tiefgehende Branchenexpertise in komplexe, schnell getaktete Umgebungen ein. Brendan verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Leitung von Projekten in Irland, dem Vereinigten Königreich und dem europäischen Festland.