BERENBERG stuft Kering auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kering auf "Sell" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Timing und Ausmaß des nächsten Aufschwungs der Luxusbranche seien Kern aktueller Debatten, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Aus seiner Sicht sei vor allem Letzteres entscheidend. Seine pessimistische Einschätzung, dass das Wachstum im nächsten Zyklus im historischen Vergleich eher moderat ausfallen dürfte, stoße aber auf wenig Gegenliebe, so Anderson. Überraschend wenig werde zuletzt über LVMH gesprochen. Im Fokus des Interesses stünden Richemont, Kering und Hermes./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 16:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 297,7EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



