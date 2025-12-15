    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelignit AktievorwärtsNachrichten zu Delignit
    Delignit AG steigert EBITDA-Prognose auf 5 Mio. € für 2025 – Details hier

    Delignit schärft den Ausblick für 2025: Trotz leicht gesenkter Umsatzerwartung peilt das Unternehmen ein deutlich höheres EBITDA und eine verbesserte Marge an.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die Delignit AG passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erwartet ein EBITDA von rund 5 Mio. € im Vergleich zu 3,8 Mio. € im Vorjahr.
    • Die Umsatzprognose wird auf etwa 64 Mio. € gesenkt (zuvor 68 Mio. €), bleibt jedoch innerhalb der Markterwartungen.
    • Die Profitabilitätsverbesserung basiert auf Kostensenkungsmaßnahmen und Preiskorrekturen im Automotive-Bereich.
    • Positive Effekte im Produktmix, insbesondere im Bereich Technological Applications, tragen ebenfalls zur Umsatzsteigerung bei.
    • Die EBITDA-Marge wird voraussichtlich über 7 % liegen, mit dem Ziel, das angestrebte Niveau von über 8 % zu erreichen.
    • Der Geschäftsbericht 2025, einschließlich einer Prognose für 2026, soll bis Ende April 2026 veröffentlicht werden.

    Der Kurs von Delignit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,4200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,56 % im Plus.


    ISIN:DE000A0MZ4B0WKN:A0MZ4B





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
