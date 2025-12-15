Delignit AG steigert EBITDA-Prognose auf 5 Mio. € für 2025 – Details hier
Delignit schärft den Ausblick für 2025: Trotz leicht gesenkter Umsatzerwartung peilt das Unternehmen ein deutlich höheres EBITDA und eine verbesserte Marge an.
Foto: adobe.stock.com
- Die Delignit AG passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erwartet ein EBITDA von rund 5 Mio. € im Vergleich zu 3,8 Mio. € im Vorjahr.
- Die Umsatzprognose wird auf etwa 64 Mio. € gesenkt (zuvor 68 Mio. €), bleibt jedoch innerhalb der Markterwartungen.
- Die Profitabilitätsverbesserung basiert auf Kostensenkungsmaßnahmen und Preiskorrekturen im Automotive-Bereich.
- Positive Effekte im Produktmix, insbesondere im Bereich Technological Applications, tragen ebenfalls zur Umsatzsteigerung bei.
- Die EBITDA-Marge wird voraussichtlich über 7 % liegen, mit dem Ziel, das angestrebte Niveau von über 8 % zu erreichen.
- Der Geschäftsbericht 2025, einschließlich einer Prognose für 2026, soll bis Ende April 2026 veröffentlicht werden.
