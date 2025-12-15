BARCLAYS stuft British American Tobacco auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Die Briten führen mit ihren Zielen für 2026 einen konservativen Kurs, schrieb Gaurav Jain am Freitag. Er sieht Spielraum für Aufstockungen im Jahresverlauf./ag/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 48,60EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 08:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Gaurav Jain

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

