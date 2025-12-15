BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5900 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott beschäftigte sich am Sonntag mit der Frage, ob Henkels Preissenkungen bei Waschmitteln Unilever unter Zugzwang setzen. Entscheidender Konkurrent für Henkel und auch Unilever sei Procter & Gamble, der ohnehin mit Abstand größte Player. Die Amerikaner seien daher auch am stärksten von sinkenden Henkel-Preisen betroffen. Elliott passte sein Unilever-Modell zudem an die Abspaltung von Magnum Ice an./ag/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 02:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,26 % und einem Kurs von 48,24EUR auf Frankfurt (08. Dezember 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.