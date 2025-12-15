Schwache US-Vorgaben und enttäuschende China-Daten belasten

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenauftakt wegen schwacher US-Vorgaben und enttäuschender Konjunkturdaten aus China nachgegeben.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte am Montag 1,3 Prozent auf 50.168 Punkte ein. Damit blieb der Index allerdings weiter über der Marke von 50.000 Punkten. Seit Ende 2024 legte der Nikkei 225 um etwas mehr als ein Viertel zu und damit mehr als zum Beispiel der Dax oder der Dow Jones.