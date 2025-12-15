    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Schwache US-Vorgaben und enttäuschende China-Daten belasten

    • Asiens Aktienmärkte fallen wegen schwacher US-Daten.
    • Nikkei 225 verliert 1,3% und bleibt über 50.000 Punkten.
    • Chinas Konjunkturdaten enttäuschen, CSI-300 sinkt um 0,7%.
    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenauftakt wegen schwacher US-Vorgaben und enttäuschender Konjunkturdaten aus China nachgegeben.

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte am Montag 1,3 Prozent auf 50.168 Punkte ein. Damit blieb der Index allerdings weiter über der Marke von 50.000 Punkten. Seit Ende 2024 legte der Nikkei 225 um etwas mehr als ein Viertel zu und damit mehr als zum Beispiel der Dax oder der Dow Jones.

    In China mussten die Investoren zum Wochenauftakt enttäuschende Konjunkturdaten verarbeiten. Im November fielen sowohl der Einzelhandelsumsatz als auch die Industrieproduktion und die Investitionen schwächer als erwartet aus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab 0,7 Prozent auf 4.501 Punkte nach.

    In der chinesischen Sonderverwaltungszone sackte der Hang-Seng-Index im dortigen späten Handel um 1,4 Prozent nach. Australische Aktien knüpften an die Gewinne vom Freitag an. Der Leitindex S&P/ASX 200 legte zuletzt leicht zu./zb/ag/nas




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
