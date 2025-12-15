ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Hellofresh auf 7 Euro - 'Equal Weight'
- Barclays senkt Kursziel für Hellofresh auf 7 Euro.
- Ausgaben für Kochboxen in den USA nehmen ab.
- Ergebnisunsicherheiten bleiben trotz günstiger Bewertung.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 8 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross wertete am Sonntag die Barclaycard-Kreditkartendaten seit Oktober aus. Der Rückgang der Ausgaben für Kochboxen in den USA habe abgenommen. Der Trend bei den Fertigmenüs bleibe mau, was ihn mehr beunruhige. Mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2026 passte sich Ross dem Konsens leicht nach unten an. Die Bewertung der Aktien sei günstig, es blieben aber Ergebnisunsicherheiten./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 04:00 / GMT
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 5,58 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 08:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -6,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,29 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 990,65 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +75,81 %/+163,71 % bedeutet.
Marley Spoon wird nur noch künstlich von Runway Venture Capital über Wasser gehalten, ansonsten wäre der Laden pleite. Zieht sich Runway zurück, sinkt der Börsenwert dieses Unternehmens auf genau Null.
In der Tat. Ich habe das Geschäftsmodell nie verstanden. Ich möchte auch nicht, das mir irgendjemand weit weg in einer Konzernzentrale vorschreibt, was ich heute oder die ganze Woche über zu essen habe. Man kann viele Lebensmittel im Supermarkt kaufen oder sich mittlerweile auch liefern lassen, die Jahre oder Monate haltbar sind. Dito viele die bei richtiger Aufbewahrung eine Woche haltbar sind - also mindestens so lange wie die Lebensmitzel in einer Hellofresh-Box. Ich koche jeden Tag und mache dann das, worauf ich gerade Appetit habe.