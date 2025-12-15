Barclays senkt Ziel für Hellofresh auf 7 Euro - 'Equal Weight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX





Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 5,58 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 08:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -6,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,29 %.

Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 990,65 Mio..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +75,81 %/+163,71 % bedeutet.