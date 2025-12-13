Der Absatz in Europa könnte die Verluste in China und den USA teilweise kompensieren!

Die Pläne der EU-Kommission, das geplante Aus für Verbrennungsmotoren zurückzunehmen, finden in Deutschland breite Zustimmung. Eine repräsentative Umfrage im ZDF-"Politbarometer" zeigt: Fast zwei Drittel der Bundesbürger befürworten, dass auch nach 2035 noch neue Autos mit Benzin- oder Dieselmotor zugelassen werden dürfen. Genauer gesagt sind 63 Prozent dafür, während knapp ein Drittel (32 Prozent) dagegen ist. Ursprünglich hatten sich Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments im Jahr 2022 darauf verständigt, dass ab 2035 keine Neuwagen in der EU mehr klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) ausstoßen dürfen. Nun plant die Brüsseler Kommission, kommende Woche mögliche Änderungen an diesem Vorhaben vorzustellen.

Diese Nachricht wurde von den Mercedes-Aktionären positiv aufgenommen. Am Freitag letzter Woche schloss das Papier mit einem Kursplus von 1,13 Prozent am Level von 61,69 Euro. Im übergeordneten Blick hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 mit rund 61,58 Euro wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Jedoch sind auch die vier Ausbruchsversuche seit Mitte Februar 2022 bis Anfang April 2024 am Niveau rund um den Wert von 77,45 Euro gescheitert. Nach dem letzten Versuch hat sich eine Abwärtssequenz gebildet, die bis in die Unterstützungszone um das Level bei 45,60 Euro am 7. April 2025 gelaufen ist. Gründe sind in einer Gewinnwarnung, dem Zollkrieg und einer drastischen Schwäche in China zu suchen. Inzwischen hat sich der Kurs wieder etwas erholt und den starken Widerstand bei 56,57 Euro nachhaltig überwunden. Es gibt aber aktuell keine Anzeichen dafür, dass sich die prekäre Lage in China stabilisiert. Das Management reagiert mit Gegenmaßnahmen wie Aktienrückkäufen und stabilen Dividenden. Dennoch könnte der Kurs wieder die Unterstützung bei 56,57 Euro nach unten durchbrechen. Der aktuelle Kursverlauf zeigt, dass trotz negativer Meldungen punkto Absatz der Kurs nach oben ausbricht. Die Überwindung des Widerstandes bei 56,57 Euro wurde erfolgreich gemeistert. Aktuell steht der gewichtige Widerstand bei 62,83 Euro im Test. Ein Durchbruch hier könnte einen Kursverlauf bis auf das Niveau rund um den Wert 69,81 zur Folge haben.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die schlechte Stimmung unter den Aktionären der Mercedes-Benz Group im Sommer dieses Jahres hat sich inzwischen in eine leichte Euphorie verwandelt. Es bleibt spannend zu beobachten, ob der bedeutende Widerstand bei 62,83 Euro überwunden wird. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JH10YD) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Mercedes-Benz Group AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,92 profitieren. Das Ziel sei bei 69,81 Euro angenommen (2,17 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 55,31 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,92 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JH10YD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,56 – 1,59 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 46,05 Euro Basiswert: Mercedes-Benz Group AG KO-Schwelle: 46,05 Euro akt. Kurs Basiswert: 61,69 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,37 Euro Hebel: 3,92 Kurschance: + 51 Prozent Quelle J.P. Morgan

