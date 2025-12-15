    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Laschet

    Gebietstausch bringt keinen Frieden

    BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenexperte Armin Laschet sieht Forderungen nach Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland skeptisch. "Einfach Gebiete tauschen, ermöglicht halt keinen Frieden", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages im ARD-"Morgenmagazin". Die Donbass-Region sei strategisch wichtig für die Ukraine, um zu verhindern, noch mal überfallen zu werden.

    Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. In Berlin laufen derzeit Verhandlungen unter Einbeziehung von US-Unterhändlern und der Ukraine mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Laschet ging davon aus, dass die USA in ständigem Dialog mit Russland stehen und dies in die Verhandlungen in Berlin einfließen lassen. Der CDU-Politiker sprach von einer entscheidenden Woche auch mit Blick auf den EU-Gipfel zum Ende der Woche.

    Nato-Mitgliedschaft der Ukraine für Laschet längst vom Tisch

    Hauptziel von US-Präsident Donald Trump sei es, den Krieg zu beenden, das habe er auch im Wahlkampf versprochen, sagte Laschet. Es gebe daneben aber auch wirtschaftliche Interessen der USA. Die Berliner Gespräche zeigten, dass Selenskyj nicht allein dastehe, sondern Europa an seiner Seite habe. "Eine Nato-Mitgliedschaft ist vom Tisch, schon lange", machte Laschet zugleich deutlich.

    Kompromisssignale aus Russland kann der CDU-Außenexperte nicht erkennen. Auf die Frage, ob Kremlchef Wladimir Putin ein Interesse an Frieden habe, sagte er: "In Taten sehe ich es nicht." Die Ukraine werde weiter angegriffen./shy/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
