Apex entdeckt mineralisierten Karbonatit auf seinem Projekt Lac Le Moyne, Québec

Vancouver, British Columbia – 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) („Apex“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung und Erschließung von kritischen und strategischen Metallvorkommen befasst, freut sich, die Ergebnisse einer neuen Karbonatitentdeckung auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Lac Le Moyne („Lac Le Moyne“ oder das „Projekt“) in Nunavik, Québec, bekannt geben zu können.

Wichtigste Punkte

- Entdeckung eines neuen Karbonatitvorkommens auf dem Projekt Lac Le Moyne

- Entnahme von 151 Gesteinsproben während des Programms im Juli 2025; dies kennzeichnet die erste gezielte Karbonatit-Exploration auf dem Projekt

- Werte von >0,20 % Nb2O5 aus vier (4) Geröll-Schürfproben mit Werten von bis zu 0,40 % Nb2O5

- Werte von >0,25 % Gesamt-Seltenerdoxide (REO1) aus dreizehn (13) Proben mit einem Spitzenwert von 0,50 % REO

- Absteckung weiterer 77 Claims, um die interpretierte eisaufwärts gelegene Quelle der anomalen Geröllproben abzudecken

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, kommentierte: „Es gibt weltweit nur etwa 600 bekannte Karbonatitsysteme, daher bedeutet die Bestätigung eines Karbonatitvorkommens mit einer deutlich anomalen Niob- und Seltenerdoxid-Mineralisierung während unseres ersten Kartierungs- und Probenahmeprogramms auf Lac Le Moyne einen bedeutenden Fortschritt für das Projekt, der unsere Erwartungen noch übertrifft. Die Lage des Projekts nördlich des Eldor-Karbonatitkomplexes, der für seine hochgradige Seltenerd- und Flussspatlagerstätte Ashram sowie für hochgradiges Niob, Tantal und Phosphat bekannt ist, unterstreicht das Potenzial für weitere Entdeckungen in diesem Gebiet. Wir freuen uns darauf, die Folgearbeiten voranzutreiben, um die Ziele zu konkretisieren und auf den Ergebnissen dieses ersten Programms aufzubauen.“

Das Explorationsprogramm des Sommers 2025 wurde im Juli abgeschlossen. Insgesamt wurden dabei 151 Gesteinsproben entnommen. Das Explorationsprogramm kennzeichnete die erste gezielte Exploration von Niob- (Nb-) und Seltenerdmetall-Mineralisierungen (REE) im Karbonatit des Projekts. Bei dem Programm handelte es sich um eine hubschraubergestützte, von Kuujjuaq aus durchgeführte Exploration zur Untersuchung mehrerer Karbonatit-Ausbisse, die ursprünglich von staatlichen Geologen Québecs in den 1970er Jahren kartiert worden waren.

Die höhergradigen Proben werden von Karbonatit und karbonatitverwandten Lithologien dominiert, wobei alle vier (4) Geröllproben Werte von über 0,20 % Nb2O5 bis zu einem Maximum von 0,40 % Nb2O5 in kalzitreichen Karbonatitgeröllen ergaben (Tabelle 1, Abbildung 1). Die höchsten REO-Ergebnisse (>0,25 % REO, einschließlich eines Spitzenwerts von 0,50 %) sind in dolomitischen Karbonatit- und karbonatitveränderten Einheiten beherbergt (Tabelle 1). Weitere höhergradige Proben wurden in Kalzit-Karbonatit, Fluor-Karbonatit und metasomatischem (fenitartigem) Gestein gefunden. Dies stützt die Interpretation eines mehrphasigen Intrusionssystems mit sowohl Karbonatit als auch alterationsbedingten REE-Anreicherungen. Mehrere der Karbonatitproben weisen auch hochgradiges Phosphat auf, wobei sieben (7) Proben mehr als 5,0 % P2O5 mit einem Spitzenwert von 10,36 % P₂O₅ ergaben, neben deutlich angereichertem Fluor, einschließlich einer Probe mit 4,94 % F (Tabelle 1). Diese Signaturen stehen voll und ganz mit apatit- und fluorithaltigen Phasen im Einklang, die typischerweise mit REE-Mineralisierungen in Karbonatitsystemen in Verbindung stehen.

Die stärksten Niob- und REO-Ergebnisse definieren einen von Norden nach Süden verlaufenden Korridor im nordöstlichen Teil der Liegenschaft Lac Le Moyne. Diese Struktur beherbergt die Mehrheit der Proben mit >0,20 % Nb2O5 und >0,25 % REO und stellt eine neu umrissene Karbonatitzone innerhalb des Projektgebiets dar. Die höhergradigen Ergebnisse fallen nicht mit der historisch kartierten Ausdehnung des Karbonatitausbisses zusammen, was auf das Potenzial für ein weiteres mineralisiertes Karbonatitsystem auf Lac Le Moyne hinweist. Entlang dieses Korridors finden sich nur begrenzt Ausbisse und die Konzentration von mineralisiertem Karbonatit und karbonatitverwandtem Geröll deutet auf ein großes Potenzial für eine unter Tage liegende Karbonatitquelle innerhalb dieser neu definierten Struktur hin.

Weitere 77 Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von etwa 3.609 ha wurden am östlichen Rand des Projekts abgesteckt, um geophysikalische Anomalien und das interpretierte eisaufwärts gelegene Gebiet südlich/südöstlich des niobhaltigen Gerölls abzudecken, das im Rahmen des Probenahmeprogramms 2025 identifiziert wurde. Diese erweiterte Landposition deckt nun den aussichtsreichsten Zielkorridor ab und bietet die Möglichkeit für Folgeexplorationen in der Feldsaison 2026.

Abbildung 1. Oberflächen-Schürfproben 2025 (REO, %) – Liegenschaft Lac Le Moyne

Tabelle 1. Oberflächen-Schürfproben 2025 – ausgewählte Untersuchungsergebnisse

Seltenerdoxide (REO) sind die Summe von Ce2O3 + La2O3 + Pr2O3 + Nd2O3 + Eu2O3 + Sm2O3 + Gd2O3 + Tb2O3 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3

Das Unternehmen weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf angrenzenden Liegenschaften (d. h. Eldor) nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf Liegenschaften des Unternehmens (d. h. Lac Le Moyne) schließen lassen.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Alle Gesteinsproben wurden im Gelände mit Hammer und Meißel entnommen. Die Standorte wurden mit einem tragbaren GPS-Gerät oder einem Tablet ermittelt und die Proben in voretikettierte Probenbeutel gefüllt. Metallschilder mit den Probennummern und Markierungsband wurden an jedem Probenort hinterlassen.

Die Proben wurden auf dem Luftweg und anschließend auf dem Landweg von Kuujjuaq zum Actlabs-Labor in Ancaster, Ontario, transportiert. Gesteinsproben wurden mittels RX1 vorbereitet, getrocknet, zerkleinert (<7 kg) bis zu einem Durchlassgrad von 80 % bei 2 mm, riffelgespalten (250 g) und pulverisiert (Weichstahl) bis zu einem Durchlassgrad von 95 % bei 105 µm. Die Analyse umfasste Code 8 mittels XRF, Code 8 – REE Assay (Lithiummetaborat-/Tetraborat-Schmelzung mit anschließender Analyse durch ICP und ICP-MS) und 1A2 Au Fire Assay – AA, Gewicht 30 g, 5–5.000 ppb. Ausgewählte Proben wurden mittels Code 4F-F auf Fluor untersucht.

Ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll, das die Aufnahme von vier (4) zertifizierten Referenzmaterialien („CRM“) und zwei (2) Quarz-Rohlingen vorsah, war Bestandteil des Gesteinsprobenahmeprogramms. Aufgrund des vorläufigen Charakters der Feldarbeit stützte sich das Unternehmen auch auf die internen Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren von Actlabs.

Das Management weist darauf hin, dass Oberflächen-Gesteinsproben und die damit zusammenhängenden Analysen, wie hier beschrieben, von Natur aus selektiv und punktuell sind. Diese sind daher nicht unbedingt vollständig repräsentativ für den beprobten Mineralisierungshorizont.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von François Gagnon, P. Geo. (OGQ-Lizenz 1907), Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., geprüft und genehmigt. Herr Gagnon hat alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Daten überprüft und die den veröffentlichten technischen Informationen zugrunde liegenden Analysedaten zertifiziert. Herr Gagnon hat während des Datenüberprüfungsprozesses keine Fehler oder Auslassungen festgestellt.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex ergaben breite Intervalle mit einer hochgradigen Seltenerdmetallmineralisierung, einschließlich Abschnitte von 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobabschnitts. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com. Um sich in den kostenlosen Newsverteiler einzutragen, besuchen Sie bitte https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

