    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)

    AKTIE IM FOKUS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Redcare vorbörslich schwächer - DM-Konkurrenz wohl ab Dienstag

    Für Sie zusammengefasst
    • DM-Konkurrenz drückt Aktien von Redcare Pharmacy.
    • Vorbörslicher Abschlag von 1,5 Prozent beobachtet.
    • Redcare-Kurs fiel von 170 auf 60 Euro seit 2021.
    AKTIE IM FOKUS - Redcare vorbörslich schwächer - DM-Konkurrenz wohl ab Dienstag
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die näher rückende Konkurrenz durch die Drogeriekette DM hinterlässt am Montag vorbörslich weiter ihre Spuren bei den Aktien der Online-Apotheke Redcare Pharmacy .

    Anlässlich eines Abschlags, der im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate 1,5 Prozent groß war, wurde am Markt auf Berichte verwiesen, schon ab Dienstag wolle DM rezeptfreie Medikamente aus Tschechien versenden. Davon berichtete das "Handelsblatt" nach einem Interview mit DM-Chef Christoph Werner.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Redcare Pharmacy N.V.!
    Long
    60,17€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 14,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    67,34€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 13,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Thema DM-Konkurrenz hat in den vergangenen Monaten schon mächtig auf dem Redcare-Kurs gelastet. Wurden die Aktien vor einem Jahr wegen Fantasie für E-Rezepte noch mit gut 170 Euro auf einem Hoch seit 2021 gehandelt, ist seitdem Ernüchterung eingekehrt.

    Mittlerweile der 60-Euro-Marke nahe, hat sich der Kurs seither fast gedrittelt, auch wegen der Perspektive der DM-Konkurrenz. "Die DM-Story ist bekannt, aber der tatsächliche Markteintritt könnte den Aktienkurs von Redcare unter Druck halten", sagte am Morgen ein Händler. Ähnliches gilt für den Konkurrenten DocMorris , dessen Aktien in Zürich gehandelt werden./tih/nas

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 6,308 auf Lang & Schwarz (15. Dezember 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +0,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 169,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +17,09 %/+238,61 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DocMorris AG (ex zur Rose) - A0Q6J0 - CH0042615283

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DocMorris AG (ex zur Rose). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Redcare vorbörslich schwächer - DM-Konkurrenz wohl ab Dienstag Die näher rückende Konkurrenz durch die Drogeriekette DM hinterlässt am Montag vorbörslich weiter ihre Spuren bei den Aktien der Online-Apotheke Redcare Pharmacy . Anlässlich eines Abschlags, der im vorbörslichen Handel auf der Plattform …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     