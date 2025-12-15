Redcare vorbörslich schwächer - DM-Konkurrenz wohl ab Dienstag

Anlässlich eines Abschlags, der im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate 1,5 Prozent groß war, wurde am Markt auf Berichte verwiesen, schon ab Dienstag wolle DM rezeptfreie Medikamente aus Tschechien versenden. Davon berichtete das "Handelsblatt" nach einem Interview mit DM-Chef Christoph Werner.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die näher rückende Konkurrenz durch die Drogeriekette DM hinterlässt am Montag vorbörslich weiter ihre Spuren bei den Aktien der Online-Apotheke Redcare Pharmacy .

Das Thema DM-Konkurrenz hat in den vergangenen Monaten schon mächtig auf dem Redcare-Kurs gelastet. Wurden die Aktien vor einem Jahr wegen Fantasie für E-Rezepte noch mit gut 170 Euro auf einem Hoch seit 2021 gehandelt, ist seitdem Ernüchterung eingekehrt.

Mittlerweile der 60-Euro-Marke nahe, hat sich der Kurs seither fast gedrittelt, auch wegen der Perspektive der DM-Konkurrenz. "Die DM-Story ist bekannt, aber der tatsächliche Markteintritt könnte den Aktienkurs von Redcare unter Druck halten", sagte am Morgen ein Händler. Ähnliches gilt für den Konkurrenten DocMorris , dessen Aktien in Zürich gehandelt werden./tih/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 6,308 auf Lang & Schwarz (15. Dezember 2025, 09:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +0,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,97 %. Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 169,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +17,09 %/+238,61 % bedeutet.



