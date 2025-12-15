    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Saugroboter-Vorreiter iRobot stellt Insolvenzantrag

    Für Sie zusammengefasst
    • iRobot beantragt Insolvenz in den USA.
    • Chinesischer Auftragsfertiger übernimmt Anteile.
    • EU blockierte Amazon-Übernahme, iRobot scheitert.
    Saugroboter-Vorreiter iRobot stellt Insolvenzantrag
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    BEDFORD (dpa-AFX) - Der Saugroboter-Pionier iRobot hat in den USA einen Insolvenzantrag gestellt und soll von seinem chinesischen Auftragsfertiger übernommen werden. Zugleich ist vorgesehen, dass der Betrieb damit weitergehen soll.

    Dem Insolvenzplan zufolge sollen bisherige Aktionäre leer ausgehen und der Auftragsfertiger Picea Robotics künftig 100 Prozent der Anteile halten, hieß es in einer Mitteilung von iRobot. Nach der Übernahme soll iRobot das Insolvenzverfahren bereits im Februar abschließen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Short
    241,42€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    210,71€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Brüssel blockierte Kauf durch Amazon

    Die US-Firma aus Massachusetts war mit ihren Saugrobotern der Marke Roomba einst der Vorreiter in dem Geschäft. Doch iRobot machte schon seit längerer Zeit die Konkurrenz chinesischer Hersteller mit ihren zumeist günstigeren Geräten zu schaffen.

    Den Befreiungsschlag suchte iRobot in der Übernahme durch Amazon. Doch der im August 2022 vereinbarte Deal scheiterte am Widerstand europäischer Wettbewerbshüter. Die EU-Kommission sah die Gefahr, dass Amazon auf seiner Handelsplattform Konkurrenten von iRobot behindern könnte.

    Im Oktober teilte iRobot dann mit, dass der letzte Kaufinteressent abgesprungen sei. Damals erwähnte die Firma auch hohe ausstehende Zahlungen an den Haupt-Auftragsfertiger./so/DP/nas

    Amazon

    +0,48 %
    -2,29 %
    -5,44 %
    -0,83 %
    -10,62 %
    +124,76 %
    +47,93 %
    +550,88 %
    +280.479,71 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 192,9 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,07 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +23,97 %/+60,12 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Amazon-Aktie. Analysten bleiben optimistisch und sehen erhebliches Aufwärtspotenzial, insbesondere durch starkes Cloud-Wachstum, KI-Investitionen und operative Expansion, etwa in Indien. Trotz technischer Korrekturen wird die langfristige Perspektive positiv bewertet, wobei strategische Maßnahmen die fundamentale Stärke des Unternehmens unterstreichen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Saugroboter-Vorreiter iRobot stellt Insolvenzantrag Der Saugroboter-Pionier iRobot hat in den USA einen Insolvenzantrag gestellt und soll von seinem chinesischen Auftragsfertiger übernommen werden. Zugleich ist vorgesehen, dass der Betrieb damit weitergehen soll. Dem Insolvenzplan zufolge sollen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     