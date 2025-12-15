Milliarden-Deal, billige Aktie: Ist Prada die Turnaround-Hoffnung?

Versace Prada bietet neben dem gleichnamigen Label, das einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro generiert, und dem äußerst trendigen Miu Miu, das 1,2 Milliarden Euro einbringt, mit Versace nun eine dritte Säule, auf der das Unternehmen seine Expansion aufbauen kann. Versace, das vom bisherigen Eigentümer, dem amerikanischen Konzern Capri Holdings, nicht ausreichend genutzt wurde, dürfte dem Konzern zusätzliche Umsätze in Höhe von rund 800 Millionen Euro bescheren. Die durch Bankkredite finanzierte Transaktion im Wert von 1,5 Milliarden Euro bewertet Versace mit weniger als dem doppelten seines Umsatzes.

Prada erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 5,4 Milliarden Euro. Neben Prada und Miu Miu trugen die Marke Church's sowie das Lizenzgeschäft mit Brillen und Parfums fast 700 Millionen Euro zum Umsatz bei. Mit der Übernahme von Versace dürfte der Umsatz des neuen Konzerns 6,2 Milliarden Euro erreichen. Die Bewertung von Prada nach der Übernahme entspricht somit ebenfalls dem Doppelten des Umsatzes, da die Marktkapitalisierung aktuell bei 13 Milliarden Euro liegt. Diese Bewertung stellt einen historischen Tiefstand für einen Konzern dar, dessen durchschnittliche Bewertung eher beim Vierfachen des Umsatzes liegt.

Es ist wahrscheinlich, dass die Übernahme von Versace den konsolidierten operativen Gewinn um 1,2 bis 1,4 Milliarden Euro steigern wird. Der neue Unternehmenswert von Prada, der nach korrekter Bilanzierung der neuen Schulden voraussichtlich bei rund 17 Milliarden Euro liegen wird, entspricht pro forma demnach dem 12- bis 14-fachen des für das nächste Jahr erwarteten operativen Gewinns.

Die Aktie von Prada ist seit Jahresbeginn mehr als 36 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet aktuell 4,94 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Prada Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 4,946EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.