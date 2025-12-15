DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 46 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs bleibt vorsichtig, da der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 einigen möglichen Gegenwind noch nicht berücksichtige. Sollte er aufkommen, seien die Markterwartungen immer noch deutlich zu hoch, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 40,60EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



