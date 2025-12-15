DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TKMS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sriram Krishnan ist nach den Jahresergebnissen der Marinewerft noch optimistischer für das mittelfristige Margenpotenzial, wie aus seiner am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Das langfristige Wachstum der Thyssenkrupp-Tochter werde wohl im späteren Verlauf immer dynamischer./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 67,50EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.



