DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TKMS auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sriram Krishnan ist nach den Jahresergebnissen der Marinewerft noch optimistischer für das mittelfristige Margenpotenzial, wie aus seiner am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Das langfristige Wachstum der Thyssenkrupp-Tochter werde wohl im späteren Verlauf immer dynamischer./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 67,50EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Sriram Krishnan
Analysiertes Unternehmen: TKMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Sriram Krishnan
Analysiertes Unternehmen: TKMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte