argenx Aktie im Ausverkauf - 15.12.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die argenx Aktie. Mit einer Performance von -7,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

argenx ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Mit Efgartigimod als Hauptprodukt und der einzigartigen SIMPLE Antibody™ Plattform zeigt es starkes Wachstumspotenzial. Wichtige Konkurrenten sind Alexion, Roche und AstraZeneca.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die argenx-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,23 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +26,04 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

argenx Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,95 % 1 Monat -3,80 % 3 Monate +16,23 % 1 Jahr +30,10 %

Informationen zur argenx Aktie

Es gibt 62 Mio. argenx Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,63 Mrd.EUR € wert.

15 December, 2025, 7:00 AM CET Amsterdam, the Netherlands – argenx SE (Euronext & Nasdaq: ARGX), a global immunology company committed to improving the lives of people suffering from severe autoimmune diseases, today announced that the Phase 3 …

argenx Aktie jetzt kaufen?

Ob die argenx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur argenx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.