Wirtschaft
Dax startet im Plus - noch keine weihnachtliche Ruhe
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.280 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über dem Schlussniveau von Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius, Zalando und die Porsche-Holding, am Ende Rheinmetall, Merck und Scout24.
"Mit dem heutigen Handelstag beginnt die letzte volle Handelswoche dieses Jahres. Von weihnachtlicher Ruhe dürfte diese Woche noch nicht viel zu spüren sein", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Aus den USA stehe noch eine regelrechte Datenflut bevor, deren Höhepunkte der Arbeitsmarktbericht für den November und die Inflation für den November sind. "Dazu steht am Freitag der größte und wichtigste Verfalltermin des Jahres an."
Beim Dax bleibe der Fokus auf der Verteidigung der runden Marke von 24.000 Punkten, so Altmann. Am Freitag hatte der Dax immerhin zum sechsten Mal in Serie über der psychologisch wichtigen Marke geschlossen.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1733 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8523 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 61,24 US-Dollar; das waren 12 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
matjung schrieb 05.11.25, 19:09
https://www.fresenius.com/sites/default/files/2025-11/fresenius_q3_2025_1.pdf
fse_in_q3_2025_en.pdf
Die Zahlen kamen, und keiner schrieb darüber - ein non-Event?
Von einigen Anlegern weiss ich, dass sie Gewinne mitnahmen, um die nächste Konsolidierung nicht mitzumachen.
Group revenue at €5,477 million with organic growth of 6% driven by consistent delivery across Fresenius Kabi and Fresenius Helios.
Group EBIT1 at €574 million with 6% growth in constant currency.
Core EPS increased by excellent 14%3 in constant currency to €0.62 based on strong operating results and significantly decreased interest expense.
Einige Adjektive sind mir zu superlativ.
Ein solides Ergebnis, das den Turnaround bestätigt.
Ich gehe davon aus, dass die Firma wieder schneller wächst als das Weltwirtschaftswachstum - jedoch langsamer als die M7.
KGV 20 = Kurs 50 / durch geschätzen Gewinn von 2,5 Euro
Was tun mit KGV20 - halten oder verkaufen - da die meisten meiner anderer Titel ein einstelliges KGV haben, halte ich Fresenius noch eine Weile.
Mein einziger KGV20 Titel.
Einige Analysten sehen den Gewinn pro Aktie nächstes Jahr in Richtung 3,x Euro springen.
Dann sollte 40 als Unterstützung halten.
Ob aus Fresenius ein Dividendenwachstumswert werden könnte?
Für 2024 gab es einen Euro.
Ob es für 2025 1,15 gibt oder 1,20 Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gif
Auf dem Geldmarkt gibt es marginal weniger Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif
Für einige Teilnehmer waren die Zahlen eine Überraschung, für andere wie erwartet.
https://www.boerse.de/nachrichten/ROUNDUP-2-Fresenius-verdient-ueberraschend-viel-Hebt-Ergebnisprognose/37992002
Ich denke, bis Ende 26 sieht man Kurse von 60 Euro. Das Risiko nach unten, könnte höher sein als die Chance nach oben.
spekulatius007 schrieb 28.10.25, 16:25
spekulatius007 schrieb 09.08.25, 10:28
nur zur Information
nur zur Information
