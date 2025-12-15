JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Aktien der Franzosen dürften negativ auf die verzögerte US-Zulassungsprüfung für Tolebrutinib gegen eine bestimmte Form der Multiplen Sklerose reagieren, schrieb Richard Vosser am Montag. Er ist generell skeptisch, was die Zulassung gegen Nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) angeht und erinnerte an einige Studienfehlschläge in diesem Bereich./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,14 % und einem Kurs von 79,66EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

