    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research hebt Ziel für TKMS auf 82 Euro - 'Buy'

    • Kursziel für TKMS auf 82 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" für die Aktie.
    • Optimismus für mittelfristige Margensteigerung.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sriram Krishnan ist nach den Jahresergebnissen der Marinewerft noch optimistischer für das mittelfristige Margenpotenzial, wie aus seiner am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Das langfristige Wachstum der Thyssenkrupp-Tochter werde wohl im späteren Verlauf immer dynamischer./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 67,55 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +1,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,21 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +11,28 %/+23,31 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 82 Euro

