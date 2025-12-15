Deutsche Bank Research hebt Ziel für TKMS auf 82 Euro - 'Buy'

Da ich ja nun long bin, hier meine Auseinandersetzung mit der Anlageentscheidung — meine Wahrscheinlichkeits‑Rationale und Preisziele bis 31.12..





Meine Präferenz: Baseline, weil ich einen Kanada‑Zuschlag in diesem Jahr für unwahrscheinlich halte; ebenso erwarte ich keine weiteren großen Aufträge bis Jahresende.





Szenarien





Baseline (72–92 €): MDAX‑Flows plus die positiven Zahlen reichen oft für eine Fortsetzung der Erholungsrally; kurzfristig sind +5–30 % bis Monatsende plausibel, wenn der Breakout bestätigt wird (Close > 70,50 € mit Volumen).





Bullish (92–120 €): Realistisch nur bei einem Kanada‑Zuschlag oder weiteren Großaufträgen; solche News sind binary und zeitlich unsicher, können aber die Kurse deutlich anheben.





Konservativ (62–72 €): Möglich bei breiter Marktrotation, Gewinnmitnahmen vor dem MDAX‑Rebalancing oder enttäuschender Detail‑Guidance; Rücksetzer in die 60er sind technisch nicht ausgeschlossen.





Wie komme ich zu dieser Einschätzung (Faktenbasis)





Fundamentaler Rückenwind: TKMS meldete starke FY24/25‑Zahlen (Umsatz ≈ €2,17–2,2 Mrd., bereinigtes EBIT ≈ €131 Mio., Free Cashflow ≈ €784 Mio.), was die Bewertungsbasis stützt.





MDAX‑Aufnahme (wirksam 22.12.): erzeugt Index‑Flows/ETF‑Nachfrage, die kurzfristig stützen kann.





Norwegen‑Kooperation / Aufträge: erhöhen strukturelles Umsatz‑/Auftragswachstum und begründen mittelfristiges Upside.





Kanada‑Ausschreibung: großer Binary‑Katalysator; ein Zuschlag würde erhebliches Upside bringen, ein Ausbleiben dagegen Druck erzeugen.





Eintrittswahrscheinlichkeiten (meine Einschätzung)

Konservativ: 25 %

Baseline: 70 %

Bullish: 5 %





Charttechnik und Katalysatoren stützen meine Einschätzung. Ich hoffe auf einen nachhaltigen Ausbruch über 70 € morgen. Ein Rücksetzer ist möglich, ich halte ihn aber für weniger wahrscheinlich. Ich bemühe mich, habe die Weisheit aber nicht mit Löffeln gegessen — das ist meine persönliche für mich erstellte Einschätzung, die ich sehr gerne teile - und keine Anlageberatung.





Quelle u.a.: TKMS Pressemitteilung 08.12.2025