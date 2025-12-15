ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für TKMS auf 82 Euro - 'Buy'
- Kursziel für TKMS auf 82 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Buy" für die Aktie.
- Optimismus für mittelfristige Margensteigerung.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sriram Krishnan ist nach den Jahresergebnissen der Marinewerft noch optimistischer für das mittelfristige Margenpotenzial, wie aus seiner am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Das langfristige Wachstum der Thyssenkrupp-Tochter werde wohl im späteren Verlauf immer dynamischer./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 67,55 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +1,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,77 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,21 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +11,28 %/+23,31 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 82 Euro
Da ich ja nun long bin, hier meine Auseinandersetzung mit der Anlageentscheidung — meine Wahrscheinlichkeits‑Rationale und Preisziele bis 31.12..
Meine Präferenz: Baseline, weil ich einen Kanada‑Zuschlag in diesem Jahr für unwahrscheinlich halte; ebenso erwarte ich keine weiteren großen Aufträge bis Jahresende.
Szenarien
Baseline (72–92 €): MDAX‑Flows plus die positiven Zahlen reichen oft für eine Fortsetzung der Erholungsrally; kurzfristig sind +5–30 % bis Monatsende plausibel, wenn der Breakout bestätigt wird (Close > 70,50 € mit Volumen).
Bullish (92–120 €): Realistisch nur bei einem Kanada‑Zuschlag oder weiteren Großaufträgen; solche News sind binary und zeitlich unsicher, können aber die Kurse deutlich anheben.
Konservativ (62–72 €): Möglich bei breiter Marktrotation, Gewinnmitnahmen vor dem MDAX‑Rebalancing oder enttäuschender Detail‑Guidance; Rücksetzer in die 60er sind technisch nicht ausgeschlossen.
Wie komme ich zu dieser Einschätzung (Faktenbasis)
Fundamentaler Rückenwind: TKMS meldete starke FY24/25‑Zahlen (Umsatz ≈ €2,17–2,2 Mrd., bereinigtes EBIT ≈ €131 Mio., Free Cashflow ≈ €784 Mio.), was die Bewertungsbasis stützt.
MDAX‑Aufnahme (wirksam 22.12.): erzeugt Index‑Flows/ETF‑Nachfrage, die kurzfristig stützen kann.
Norwegen‑Kooperation / Aufträge: erhöhen strukturelles Umsatz‑/Auftragswachstum und begründen mittelfristiges Upside.
Kanada‑Ausschreibung: großer Binary‑Katalysator; ein Zuschlag würde erhebliches Upside bringen, ein Ausbleiben dagegen Druck erzeugen.
Eintrittswahrscheinlichkeiten (meine Einschätzung)
Konservativ: 25 %
Baseline: 70 %
Bullish: 5 %
Charttechnik und Katalysatoren stützen meine Einschätzung. Ich hoffe auf einen nachhaltigen Ausbruch über 70 € morgen. Ein Rücksetzer ist möglich, ich halte ihn aber für weniger wahrscheinlich. Ich bemühe mich, habe die Weisheit aber nicht mit Löffeln gegessen — das ist meine persönliche für mich erstellte Einschätzung, die ich sehr gerne teile - und keine Anlageberatung.
Quelle u.a.: TKMS Pressemitteilung 08.12.2025