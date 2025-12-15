SAP-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterer Kurserholung

Da die Aktie mit der gesamten Branche abgerutscht sei, aber eine ganz eigene Anlagestory biete, bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 320 Euro ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die SAP-Aktie in absehbarer Zeit zumindest wieder auf 225 Euro zulegen kann.

Die Aktie des DAX-Schwergewichtes SAP (ISIN: DE0007164600) verlor zwischen Juni und September 2025 permanent an Wert. Notierte die Aktie noch Anfang Juni oberhalb von 270 Euro, so verzeichnete sie Mitte September bei 210 Euro ein Tief, von dem sie sich in weiterer Folge wieder auf 240 Euro erholen konnte, um danach bis zum 11.12.25 auf ein neues Jahrestief bei 201,85 Euro zu fallen. Im frühen Handel des5.12.25 notierte die SAP-Aktie bei 210,50 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 210 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 210 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000PG0QYH5, wurde beim SAP-Aktienkurs von 210,50 Euro mit 1,30 – 1,31 Euro gehandelt.

Kann die SAP-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 225 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,02 Euro (+54 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 196,177 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 196,177 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UM9GA50, wurde beim Aktienkurs von 210,50 Euro mit 1,44 – 1,45 Euro taxiert.

Steigt die SAP-Aktie auf 225 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,88 Euro (+99 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 186,068 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 186,068 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MJ114R9, wurde beim SAP-Aktienkurs von 210,50 Euro mit 2,46 – 2,47 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 225 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,89 Euro (+57 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.