Börsenstart Europa - 15.12. - FTSE Athex 20 stark +1,96 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:56) bei 30.054,37 PKT und steigt um +0,23 %. Top-Werte: K+S +2,92 %, PUMA +2,90 %, TUI +2,48 % Flop-Werte: Fraport -1,72 %, Gerresheimer -1,69 %, TRATON -1,65 %

Der DAX steht aktuell (09:59:53) bei 24.248,51 PKT und steigt um +0,06 %. Top-Werte: Fresenius +2,46 %, Zalando +1,17 %, SAP +0,84 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,38 %, Daimler Truck Holding -1,74 %, Merck -0,87 %

Der TecDAX steht bei 3.552,85 PKT und verliert bisher -0,14 %.

Top-Werte: TeamViewer +1,15 %, Nemetschek +1,02 %, SAP +0,84 %

Flop-Werte: PNE -2,49 %, SMA Solar Technology -1,97 %, SUESS MicroTec -1,83 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:54) bei 5.745,49 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Hermes International +2,27 %, Wolters Kluwer +2,23 %, Intesa Sanpaolo +1,36 %

Flop-Werte: argenx -7,77 %, Sanofi -4,28 %, Rheinmetall -2,38 %

Der ATX bewegt sich bei 5.143,42 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,75 %, Wienerberger +1,42 %, UNIQA Insurance Group +0,67 %

Flop-Werte: Lenzing -1,33 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,58 %, Erste Group Bank -0,54 %

Der SMI steht bei 12.985,48 PKT und gewinnt bisher +0,62 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,26 %, Partners Group Holding +1,45 %, Givaudan +1,23 %

Flop-Werte: Lonza Group -1,12 %, Logitech International -0,61 %, Kuehne + Nagel International -0,23 %

Der CAC 40 steht bei 8.118,11 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.

Top-Werte: Kering +3,23 %, Hermes International +2,27 %, Publicis Groupe +1,71 %

Flop-Werte: Sanofi -4,28 %, ORANGE -1,37 %, ArcelorMittal -0,84 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:25) bei 2.831,12 PKT und steigt um +0,35 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,18 %, Tele2 (B) +0,79 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,75 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,46 %, SKF (B) -1,43 %, Volvo Registered (B) -0,46 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.190,00 PKT und steigt um +1,96 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,36 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,82 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,35 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,47 %, Public Power -1,10 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,74 %