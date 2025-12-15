Deutsche Anleihen
Leichte Kursgewinne
- Kurse deutscher Staatsanleihen steigen leicht an.
- Euro-Bund-Future bei 127,54 Punkten, +0,08%.
- EZB-Zinsentscheid und Prognosen bis 2028 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,08 Prozent auf 127,54 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,85 Prozent. Es gab zunächst nur wenige Impulse am Anleihemarkt. Um 11 Uhr werden noch Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone veröffentlicht.
Die Woche vor Weihnachten dürfte den Finanzmärkten aber noch starke Signale durch Konjunkturdaten liefern. Unter anderem werden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und der Inflation für den Monat November veröffentlicht. "Das Hauptevent ist der EZB-Zinsentscheid, obwohl ein unveränderter Leitzins als sicher gilt", schreiben die Experten der Dekabank.
"Der EZB-Stab legt jedoch neue Prognosen vor, die erstmals bis ins Jahr 2028 reichen. Die Inflation dürfte überwiegend unterhalb des Ziels von 2 Prozent liegen, doch es wurde bereits angedeutet, dass das tolerierbar wäre."/jsl/zb/nas
