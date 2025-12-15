    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsargenx AktievorwärtsNachrichten zu argenx

    AKTIE IM FOKUS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Argenx mit Kursrutsch wegen abgebrochener Medikamentenstudie

    Für Sie zusammengefasst
    • Argenx-Aktien fallen um bis zu 10 Prozent in Brüssel.
    • Medikament Efgartigimod-Studie wurde eingestellt.
    • Analysten sehen Kaufgelegenheit trotz Kursrückgang.
    AKTIE IM FOKUS - Argenx mit Kursrutsch wegen abgebrochener Medikamentenstudie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Argenx machen am Montag einen Kursrutsch wegen eines Medikamentenrückschlags durch. Die Titel des Biotechnologieunternehmens sackten an der Brüsseler Börse um bis zu zehn Prozent ab, was den größten Rückgang seit über sieben Monaten bedeutete.

    Der Kurs näherte sich im Tagestief mit 680 Euro dem jüngsten Zwischentief von Ende Oktober, als die Titel von vorgelegten Quartalszahlen bewegt worden waren. Zuletzt verloren die Aktien noch 7,5 Prozent auf 696,60 Euro.

    Den Anlass zum Kursrutsch gab eine Mitteilung, wonach eine Phase-III-Studie mit dem Medikament Efgartigimod zur Behandlung der endokrinen Orbitopathie eingestellt wurde. Analysten sahen darin in ersten Kommentaren eine Enttäuschung, schränkten aber die Bedeutung etwas ein.

    Richard Vosser von JPMorgan schrieb, eine wegen der Meldung erwartete Kursschwäche sei eine Kaufgelegenheit. Angesichts eines von ihm auf rund 700 Millionen US-Dollar geschätzten Spitzenumsatzes argumentierte der Experte, dass das Medikament nur vier Prozent seines für Argenx berechneten Kapitalwerts ausmache./tih/nas/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,07 % und einem Kurs von 696,6 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um -3,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 43,18 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 950,00EUR.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Argenx mit Kursrutsch wegen abgebrochener Medikamentenstudie Die Aktien von Argenx machen am Montag einen Kursrutsch wegen eines Medikamentenrückschlags durch. Die Titel des Biotechnologieunternehmens sackten an der Brüsseler Börse um bis zu zehn Prozent ab, was den größten Rückgang seit über sieben Monaten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     