Argenx mit Kursrutsch wegen abgebrochener Medikamentenstudie

Der Kurs näherte sich im Tagestief mit 680 Euro dem jüngsten Zwischentief von Ende Oktober, als die Titel von vorgelegten Quartalszahlen bewegt worden waren. Zuletzt verloren die Aktien noch 7,5 Prozent auf 696,60 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Argenx machen am Montag einen Kursrutsch wegen eines Medikamentenrückschlags durch. Die Titel des Biotechnologieunternehmens sackten an der Brüsseler Börse um bis zu zehn Prozent ab, was den größten Rückgang seit über sieben Monaten bedeutete.

Den Anlass zum Kursrutsch gab eine Mitteilung, wonach eine Phase-III-Studie mit dem Medikament Efgartigimod zur Behandlung der endokrinen Orbitopathie eingestellt wurde. Analysten sahen darin in ersten Kommentaren eine Enttäuschung, schränkten aber die Bedeutung etwas ein.

Richard Vosser von JPMorgan schrieb, eine wegen der Meldung erwartete Kursschwäche sei eine Kaufgelegenheit. Angesichts eines von ihm auf rund 700 Millionen US-Dollar geschätzten Spitzenumsatzes argumentierte der Experte, dass das Medikament nur vier Prozent seines für Argenx berechneten Kapitalwerts ausmache./tih/nas/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,07 % und einem Kurs von 696,6 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 10:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um -3,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,62 %. Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 43,18 Mrd.. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 950,00EUR.



