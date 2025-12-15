    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Fed und KI: Es fallen Entscheidungen, die unser Schicksal stark beeinflussen!

    Denn es geht um viel: bei der Fed um die Frage, ob mit Kevin Hassett ein Handlanger Trumps die US-Notenbank leiten wird - mit der Folge einer weitere Eskalation an den Finanzmärkten

    Fed und KI: es fallen bald zwei Entscheidungen, die starken Einfluss haben werden auf den weiteren Verlauf der Geschichte! Denn es geht um viel: bei der Fed um die Frage, ob mit Kevin Hassett ein Handlanger Trumps die US-Notenbank leiten wird - mit der Folge einer weitere Eskalation an den Finanzmärkten (Gold-Anstieg, Anstieg der Kapitalmarkt-Zinsen, Dollar-Verfall etc.). Aber manches deutet darauf hin, dass Trump sich nach den Warnungen großer Player am Anleihemarkt für Kevin Warsh entscheiden wird, weil Hassett von den Märkten eben als reiner Trump-Handlanger gesehen und damit die Schuldenaufnahme der USA immer teurer würde. Auch bei KI fällt eine Entscheidung: das bisher dominante Lager verliert gerade - das "höher, schneller, weiter"-Narrativ von Nvidia-Chef Huang, OpenAI und Oracle zerbröselt, weil echte KI nicht durch weitere Skalierung von Sprachmodellen erreicht werden kann!

    Hinweise aus Video:

    1. KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Webinar Stagge/Fugmann (16. Dezember 2025, 19:00Uhr) - hier anmelden: https://www.andre-stagge.de/1612

    2. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    3. Aktienmärkte rechnen mit KI-Blase – und wetten auf ihren Auslöser

     

    Das Video "Fed und KI: Es fallen Entscheidungen, die unser Schicksal stark beeinflussen!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



