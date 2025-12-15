IperionX und Carver Pump beschleunigen Produktion kritischer Komponenten für Schiffe von U.S. Navy

15. Dezember 2025 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) freut sich, ein Projekt mit Carver Pump Company (Carver Pump), einem führenden US-amerikanischen Hersteller von missionskritischen Pumpen für die U.S. Navy, bekannt zu geben, um die Produktion kritischer Titankomponenten mit langer Vorlaufzeit für den Schiffbau zu beschleunigen.

Carver Pump hat bei IperionX eine erste Bestellung für Prototypen von Titankomponenten aufgegeben. Unter Nutzung seines kostengünstigen Titanmetallpulvers und seiner ganzheitlichen internen Fertigung wird IperionX kostengünstige Ersatzteile für Pumpensysteme herstellen und testen, die in Überwasserschiffen der U.S. Navy zum Einsatz kommen.

Die Bestellung von Carver Pump ist ein wesentlicher Meilenstein in der Partnerschaft zwischen IperionX und Carver Pump, die nun von der Projektplanungsphase in die Prototypenphase übergegangen ist. Ermöglicht wurde dieser Fortschritt durch die stabile Produktion von Titanmetallpulver in der kürzlich in Betrieb genommenen Titanproduktionsanlage von IperionX in Virginia.

Titankomponenten sind aufgrund ihres günstigen Verhältnisses von Festigkeit zu Gewicht, ihrer Korrosionsbeständigkeit und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Meeresbedingungen für die Pumpensysteme der U.S. Navy von grundlegender Bedeutung. Allerdings haben Lieferengpässe bei traditionell gegossenen Titankomponenten zu Engpässen beim Bau und der Wartung von Marineschiffen geführt. Die Vorlaufzeiten für kritische Pumpenkomponenten, die im herkömmlichen Gussverfahren hergestellt werden, belaufen sich oftmals auf über zwölf Monate, was zu potenziellen Ausfallzeiten von Maschinen und Schiffen führt.

Das Projekt von IperionX und Carver Pump soll zu einer deutlichen Verkürzung der Vorlaufzeiten führen. Im Rahmen des Projekts soll jede Titankomponente in weniger als einer Woche unter Verwendung des qualitativ hochwertigen, kostengünstigen, im Inland hergestellten Titanmetallpulvers von IperionX sowie moderner Fertigungskapazitäten hergestellt werden.

Der erfolgreiche Abschluss der Prototypen- und Testphase könnte zu deutlich umfangreicheren Produktionsabkommen mit Carver Pump und der U.S. Navy hinsichtlich weiterer Komponenten führen, bei denen das kostengünstige Titanpulver und die eigenen Sintertechnologien von IperionX zum Einsatz kommen.