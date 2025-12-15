JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. "Wie geht es weiter mit Tolebrutinib?" - Diese Frage stellte Analyst Michael Leuchten am Montag angesichts der verzögerten US-Zulassungsprüfung in den Raum. In der nicht-schubförmigen sekundär progredienten Multiple Sklerose (nrSPMS) sieht er das deutlich größere Marktpotenzial als in der primär progredienten Multiple Sklerose (PPMS) mit der negativ überraschenden Perseus-Studie. Die Verzögerung in der US-Zulassungsprüfung gegen die nrSPMS-Form hält Leuchten für "verwirrend, aber erklärbar". Der Markt werde Tolebrutinib wohl abschreiben. Die hält der Experte aber für verfrüht./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 79,78EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

