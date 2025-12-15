    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    PUMA - Aktie schießt in die Höhe +4,09 % - 15.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die PUMA Aktie bisher um +4,09 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

    PUMA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.12.2025

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,09 % konnte die PUMA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PUMA Aktie. Nach einem Plus von +0,12 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 22,630, mit einem Plus von +4,09 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in PUMA investiert war, konnte einen Gewinn von +14,14 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die PUMA Aktie damit um +3,61 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,11 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PUMA einen Rückgang von -50,90 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

    PUMA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,61 %
    1 Monat +34,11 %
    3 Monate +14,14 %
    1 Jahr -52,41 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Puma Aktie, die von Spekulationen über mögliche Übernahmen und Analystenmeinungen geprägt ist. Während einige einen Rückgang auf 15 bis 10 Euro erwarten, gibt es auch optimistische Stimmen, die auf eine mögliche Erholung durch strategische Veränderungen und positive Markttrends, insbesondere in China, hinweisen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,32 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 15.12. - FTSE Athex 20 stark +1,96 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Verderben erneute KI-Sorgen die Jahresendrally?


    Nach dem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk der US-Notenbank Fed mit einer nochmaligen Zinssenkung hoffen die Anleger in der letzten vollen Handelswoche vor Weihnachten auf eine Fortsetzung der jüngsten Aktienmarkt-Rally. Damit könnte aus dem bisher …

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    +5,79 %
    +3,14 %
    +32,54 %
    +12,76 %
    -52,64 %
    -60,36 %
    -74,45 %
    +9,26 %
    +1.521,83 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960



