Unternehmen fahren Investitionen zum Klimaschutz runter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Unternehmen haben im vergangenen Jahr ihre Investitionen in den Klimaschutz runtergefahren. Vor allem die größeren Unternehmen senkten ihre Ausgaben für alternative Energien, Dämmungen oder Wärmepumpen, wie aus einer Analyse der KfW Research hervorgeht. Das Volumen sämtlicher Unternehmen sei um 5 Milliarden oder 5,5 Prozent auf 80 Milliarden Euro zurückgegangen. Bereinigt um Preissteigerungen ergebe sich ein Rückgang der Investitionen um 7,8 Prozent. Das entspricht der Entwicklung bei den Gesamtinvestitionen angesichts der wirtschaftlichen Stagnation.

Vor allem die Großunternehmen mit mehr als einer halben Milliarde Jahresumsatz haben ihre Investitionen in den Klimaschutz gekürzt. Zwar sind in dieser Klasse mit 86 Prozent so viele Einheiten wie noch nie mit entsprechenden Projekten befasst, aber die durchschnittlichen Volumen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. KfW Research hat daraus einen Rückgang der relevanten Investitionen um 18,5 Prozent auf noch 42 Milliarden Euro errechnet.