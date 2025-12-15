    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDe.Mem AktievorwärtsNachrichten zu De.Mem
    De.mem schliesst 500.000-$-Aktionärsdarlehen ab

    De.mem Ltd (ASX: DEM) („De.mem“ oder „das Unternehmen“), ein führender Anbieter dezentraler Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen in Australien und weltweit, freut sich bekannt zu geben, dass eine Aktionärsdarlehensfazilität in Höhe von 500.000$ erfolgreich abgeschlossen wurde.

     

    Zweck

     

    Der Zweck des Darlehens besteht darin, zur Finanzierung der Akquisition von Core Chemicals Pty Ltd durch De.mem beizutragen (siehe ASX-Investorenpräsentation vom 17. Oktober 2025, Folien 3, 7 und 11).

     

    Attraktive finanzielle Konditionen

     

    Die Konditionen des Fremdfinanzierungsdarlehens sind im Vergleich zu vergleichbaren Finanzierungsvereinbarungen attraktiv.

     

    Der gesamte Darlehensbetrag von 500.000$ wird dem Unternehmen unbesichert zu einem jährlichen Zinssatz von 9 % gewährt. Das Darlehen ist über eine Laufzeit von 5 Jahren zurückzuzahlen und nicht in De.mem-Aktien wandelbar.

     

    Strategischer Meilenstein

     

    Diese Fremdfinanzierungsfazilität stellt einen strategisch wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar, da es sich um die erste Fremdfinanzierung handelt, die De.mem gesichert hat.

     

    Der Zugang zu Fremdfinanzierungen wurde möglich, weil das Unternehmen im Kalenderjahr 2025 zu positiven operativen Cashflows und einem positiven EBITDA übergegangen ist.

     

    Der Zugang zu Fremdfinanzierungen ist von Bedeutung, da er diszipliniertes Wachstum ohne Verwässerung des Eigenkapitals unterstützt und Betriebskapital zur weiteren Expansion des kürzlich erworbenen Core-Chemicals-Geschäfts bereitstellt.

     

    Unterstützt die rasche Expansion des kürzlich erworbenen Core-Chemicals-Geschäfts

     

    Die Fazilität wird De.mem zusätzliche Betriebskapitalmittel zur Skalierung des kürzlich erworbenen Geschäfts von Core Chemicals Pty Ltd bereitstellen.

     

    Wie am 4. Dezember 2025 bekannt gegeben, erzielte Core Chemicals im Monat November 2025 Umsätze in Höhe von 675.000 $, dem ersten Monat nach Abschluss der Akquisition durch De.mem Ltd, und übertraf damit die Umsatzerwartungen deutlich. Dies steht im Vergleich zu rund 4 Mio. $ Jahresumsatz vor der Akquisition.

     

    Starkes Engagement von Vorstand und Managementteam

     

    Die Fazilität wird zu gleichen Teilen von jeweils 250.000 $ von Herrn Harry De Wit, Vorsitzender des Vorstands, und Herrn Andrew Tay, CFO der De.mem Group, bereitgestellt.

