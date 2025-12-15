    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Regierung hält konjunkturelle Entwicklung für "insgesamt stabil"

    Foto: Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach Einschätzung der Bundesregierung hat sich die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland auf Basis aktueller Daten zum Jahresende 2025 "insgesamt stabil" gezeigt.

    Im am Montag veröffentlichten Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums für Dezember wird unter anderem auf die im Oktober gestiegene Produktion sowie die Zunahme der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe verwiesen. Die jüngsten Stimmungs- und Frühindikatoren ließen für die verbleibenden Monate jedoch noch keine durchgreifende konjunkturelle Verbesserung erwarten, heißt es in dem Bericht weiter.

    Insgesamt befinde sich die deutsche Wirtschaft weiterhin in einem Spannungsfeld, so das Wirtschaftsministerium. Auf der einen Seite dämpften außenwirtschaftliche Belastungen in Form einer schwachen Auslandsnachfrage, nachlassender Wettbewerbsfähigkeit und vereinzelter Engpässe bei bestimmten Vorprodukten, auf der anderen Seite deute sich eine schrittweise binnenwirtschaftliche Stabilisierung an, getragen auch von den "zuletzt zunehmend spürbaren fiskalischen Impulsen".


    Verfasst von Redaktion dts
