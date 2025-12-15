DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Die Schweizer hätten in ihrer Telefonkonferenz anlässlich des San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) ein deutlich optimistischeres Bild zum Mittel Giredestrant gezeichnet, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 341,3EUR auf Lang & Schwarz (15. Dezember 2025, 10:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
