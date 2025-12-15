JPMORGAN stuft Argenx auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 950 Euro auf "Overweight" belassen. Einen Kursrückschlag infolge des Abbruchs der Phase-III-Studie von Vyvgart gegen Endokrine Orbitopathie (EO) sieht Analyst Richard Vosser als Kaufchance. Trotz der Ähnlichkeit der Erkrankungen wolle Argenx weiterhin mit Vyvgart Anfang nächsten Jahres in eine Phase-III-Studue gegen Morbus Basedow gehen, so der Experte am Montagmorgen. Der Misserfolg gegen EO sei enttäuschend, er habe allerdings in dieser Indikation lediglich einen Spitzenumsatz von 700 Millionen Dollar angesetzt. Bei Argenx sieht er weiterhin eines der stärksten Wachstumsprofile unter Europas Biotechs./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,72 % und einem Kurs von 699,2EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.