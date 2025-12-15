Alibaba: Neubewertung läuft, aber Aktie nicht ohne Risiken!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Alibaba

Die Geduld von Alibaba-Anlegerinnen und -Anlegern wurde in den vergangenen Jahren auf eine harte Probe gestellt. Fundamental sprach angesichts einer günstigen Unternehmensbewertung alles für einen Turnaround – doch der wollte der Aktie partout nicht gelingen. Erst der Hype um Künstliche Intelligenz und die Vorstellung eines leistungsfähigen Chatbots (Qwen) brachten den Durchbruch. Seit rund einem Jahr befindet sich die Aktie nach einem mehrjährigen Abwärtstrend in einer dynamischen Aufwärtsbewegung mit einer zwischenzeitlichen Verdopplung der Anteile.

Doch mit dem Kurs ist auch die Schwankungsbreite (Volatilität) der Aktie gestiegen. Das demonstriert die Unsicherheit der Investoren, das Unternehmen angemessen (neu) zu bewerten. Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen dem Kerngeschäft und der Ausrichtung auf Wachstum, das durch KI-Erlöse getrieben wird.

Einerseits ist Alibaba noch immer einer der weltweit größten Internet-Einzelhändler und Chinas unangefochtene Nummer 1. Andererseits versteht sich das Unternehmen zunehmend als Technologiekonzern. Doch die hierfür nötigen Investitionen kosten viel Geld. Das hat zu einer Wachstumsbeschleunigung, aber gleichzeitig auch geringeren Gewinnen geführt – eine für die Aktie ebenso chancen-, wie risikoreiche Ausgangslage.

Alibaba Chartsignale

Trendwende läuft: Nach einem jahrlangen Abwärtstrend befindet sich die Alibaba-Aktie wieder im Aufwind. Damit ist eine übergeordnete Trendwende angelaufen.

Nach einem jahrlangen Abwärtstrend befindet sich die Alibaba-Aktie wieder im Aufwind. Damit ist eine übergeordnete Trendwende angelaufen. Bullishes Verlaufsmuster: Im langfristigen Chart ist eine sogenannte U-Konsolidierung zu erkennen. Diese bietet die Chance auf neue Allzeithochs.

Im langfristigen Chart ist eine sogenannte U-Konsolidierung zu erkennen. Diese bietet die Chance auf neue Allzeithochs. Kurzfristige Korrektur: In den vergangenen Wochen hat das KI-Narrativ Risse bekommen. Auch bei Alibaba kam es daher zu Gewinnmitnahmen.

In den vergangenen Wochen hat das KI-Narrativ Risse bekommen. Auch bei Alibaba kam es daher zu Gewinnmitnahmen. Wachsende Unsicherheit: Der Aufwärtstrend vollzieht sich mit wachsender Schwankungsbreite. Das muss nicht, kann aber ein Warnsignal sein.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 15.12.2020 bis 15.12.2025

Alibaba: Das Ende eines langen Leidens?

Nach einem zuvor steilen Aufstieg und einem Allzeithoch bei rund 320 US-Dollar befindet sich die Alibaba-Aktie in einer langfristigen Konsolidierungsbewegung. Nach einem mehrjährigen Abwärtstrend zwischen Oktober 2020 und Oktober 2022 sowie einer fast dreijährigen Bodenbildung ist es vor allem in den vergangenen 12 Monaten zu kräftigen Kursgewinnen gekommen.

Damit deutet charttechnisch alles auf eine sogenannte U-Konsolidierung hin, auch bekannt als Untertassenformation beziehungsweise Cup(-and-Handle)-Pattern. Langfristig könnte Alibaba nicht nur seine früheren Allzeithochs erreichen, sondern diese auch übertreffen.

Die langfristige Trendwende ist bereits in vollem Gange …

Gegenüber ihren Mehrjahrestiefs hat sich die Aktie zeitweise verdoppeln beziehungsweise sogar verdreifachen können. Aktuell steht verglichen mit dem Stand vom 15. Dezember 2024 ein Plus von 74,5 Prozent zu Buche. Das zeigt eine grundlegende Neubewertung des Unternehmens an. Diese verläuft allerdings volatil. Zwar befindet sich Alibaba in einem intakten Erholungstrend, doch in den vergangenen Wochen ist es zu beträchtlichen Verlusten und einer Korrektur gekommen. Dadurch wurde auch die 50-Tage-Linie wieder unterschritten, was zu einem Test der Unterstützung bei 150 US-Dollar führen könnte.

Doch solange die 200-Tage-Linie beziehungsweise der Unterstützungsbereich bei 120 US-Dollar nicht unterschritten wird, ist keine grundsätzliche Kursänderung der Aktie zu befürchten. Für die Tatsache, dass der aktuelle Abwärtstrend korrektiv einzuschätzen ist, sprechen die technischen Indikatoren. Die haben erst für bullishe Divergenzen und damit die übergeordnete Trendwende gesorgt. Anschließend haben sie den Aufwärtstrend der Aktie stets mit eigenen Aufwärtstrends begleitet, was für Nachhaltigkeit spricht.

… doch noch bestehen Restrisiken!

Die größere Gefahr für die langfristige Kursentwicklung geht daher nicht von der kurzfristigen Konsolidierung im mittelfristigen Aufwärtstrend aus, sondern von dessen wachsender Schwankungsbreite. Seit rund zwei Jahren ist es zu einer Kursentwicklung gekommen, die als Ascending Broadening Wedge (aufsteigender, ausweitender Keil) beschrieben werden kann.

Dieses Muster ist einerseits bullish, weil es die Neigung der Marktteilnehmenden beweist, ein Asset grundsätzlich höher zu bewerten. Doch die wachsende Breite der Kursbewegung zeigt auch Schwierigkeiten bei der Neubewertung und zunehmende Unsicherheit an.

Damit kommt einem Ausbruch zu einer der beiden Seiten entscheidende Bedeutung zu. Ein Ausbruch nach unten bedeutet die Fortsetzung des langfristigen Trends, der bei Alibaba noch immer abwärtsgerichtet ist. Ein Ausbruch nach oben hin würde dagegen die Bestätigung der zuletzt eingeschlagenen, neuen Bewegung bedeuten, die bei Alibaba aufwärtsgerichtet ist.

Unternehmensbewertung stößt auf Herausforderungen

Die Entscheidung über die Ausbruchsrichtung dürfte die mittelfristige Gewinnentwicklung bringen. Nachdem die Aktie von Alibaba jahrelang strukturell unterbewertet war – sowohl gegenüber dem Branchendurchschnitt als auch nach Kriterien der Fundamentalanalyse – ist sie inzwischen fair, wenn nicht sogar leicht überbewertet.

Das für 2026 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 23,6 um 70,6 Prozent gegenüber dem 5-Jahres-Mittel sowie um 31,4 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Etwas wohlwollender gestaltet sich der Direktvergleich mit Amazon (KGVe 2026: 32,0), wo noch Vorteile bestehen.

Auch bei anderen Kennzahlen notiert Alibaba inzwischen deutlich über seiner historischen Norm. Das ist nicht nur eine Folge des gestiegenen Aktienkurses, sondern auch auf die geringeren Gewinne zurückzuführen. Das Unternehmen investiert aktuell kräftig in seine KI-Kapazitäten, während der Online-Handel weiter mit einer schwachen Nachfrage in China konfrontiert ist. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erlöse in den vergangenen 12 Monaten zwar um knapp 3 Prozent auf 142,2 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Nettogewinn ist aber um rund 4 Prozent auf 17,3 Milliarden US-Dollar gesunken.

Der Cashflow hat sogar das Vorzeichen gewechselt und liegt mit einem Minus von 6,6 Milliarden US-Dollar um 9,5 Milliarden US-Dollar unter dem Vorjahresniveau – eine Situation, die mit Cloudanbieter Oracle vergleichbar ist. Im Unterschied zu Oracle, das netto mit fast 112 Milliarden US-Dollar verschuldet ist, verfügt Alibaba aber über ein Nettovermögen von 9,9 Milliarden US-Dollar. Nichtsdestotrotz dürfte gelten: Wenn die hohen Investitionsausgaben nicht absehbar zu einer Beschleunigung des Gewinnwachstums führt, könnten auch hier Sorgen um die finanzielle Nachhaltigkeit überhand nehmen.

Wall Street plant KI-Gewinne fest ein

Analystinnen und Analysten wiederum sind sich einig, dass Alibaba die hohen Ausgaben schnell wird amortisieren und KI erfolgreich monetarisieren können. Schon für 2027 liegt das erwartete KGV mit 16,6 wieder in einem deutlich angemesseneren Bereich, der Raum für fortgesetzte Bewertungsaufschläge lässt. Dementsprechend eindeutig ist das Votum.

Bei insgesamt 43 Einschätzungen kommt die Aktie 30 Mal auf „Kaufen“ und acht Mal auf „Übergewichten“. Nur einmal ist das Reduzieren von Positionen empfohlen, während weitere Empfehlungen neutral ausfallen. Als fairer Wert wird im Mittel 197,73 US-Dollar genannt. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag einer Upside von 27,0 Prozent.

Alibaba auf einen Blick

ISIN: US01609W1027

US01609W1027 Börsenwert: 347,84 Milliarden US-Dollar

347,84 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 1,28 Prozent

1,28 Prozent KGVe 2026: 23,6

23,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 131EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.