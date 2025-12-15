Carrefour expandiert und will 2026 zehn neue Franchise-Länder eröffnen

Carrefour gibt eine Franchise- und Lieferpartnerschaft mit Brands For All für die Einführung von Carrefour in Ghana bekannt. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Carrefour die Teams von Brands For All bei der Übernahme und Umgestaltung des gesamten Shoprite Ghana-Netzwerks unter der Marke Carrefour unterstützen. Die ersten Umfirmierungen unter dem Namen Carrefour sind bis April 2026 geplant. Diese neue Vereinbarung verdeutlicht die Verwirklichung des Ziel des Plans Carrefour 2026, der die Eröffnung von zehn neuen Franchise-Ländern vorsieht.

Patrick Lasfargues, Geschäftsführer von Carrefour erklärte dazu: "Über die rasche Umgestaltung der sieben Shoprite Ghana-Hypermärkte hinaus arbeiten die Teams von Brands For All und Carrefour bereits Hand in Hand am zukünftigen Wachstum unserer Aktivitäten in diesem Land: Bis 2028 planen wir die Eröffnung von fünf neuen Verkaufsstellen."

Die Carrefour-Aktie ist in diesem Jahr über 4,7 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 14,32 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Carrefour Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 14,33EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.

