Fraport von Analystenstudien nach eingetrübtem Ausblick belastet

Am Vormittag notierten die Fraport-Papiere 2,2 Prozent im Minus bei 68 Euro, nachdem sie am Freitag bereits knapp zwei Prozent an Wert eingebüßt hatten.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport haben am Montag mit einem klaren Minus ihre Talfahrt vom Freitag fortgesetzt. Händler verwiesen auf Kurszielsenkungen mehrerer Analysten in Reaktion auf einen eingetrübten Ergebnisausblick des Flughafenbetreibers.

Die Analysten der US-Investmentbank Morgan Stanley senkten ihr Kursziel für Fraport von 82 auf 80 Euro und beließen die Aktie auf "Equal-Weight". Das Analysehaus MWB Research reduzierte sein Kursziel von 64 auf 62 Euro und bestätigte die Verkaufsempfehlung für die Aktie.

Der Wirtschaftsplan für 2026 weise auf erhebliche Kostenbelastungen hin, die zu einem starken Gewinnrückgang führen dürften, vermutet MWB-Analyst Oliver Wojahn./edh/nas/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 68,05 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 10:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -2,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,10 %. Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,34 Mrd.. Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von -5,18 %/+21,08 % bedeutet.



