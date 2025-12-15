AKTIE IM FOKUS
Fraport von Analystenstudien nach eingetrübtem Ausblick belastet
- Fraport-Aktien fallen weiter, Minus von 2,2 Prozent.
- Analysten senken Kursziele, Sorgen um Gewinnrückgang.
- Wirtschaftsplan 2026 deutet auf hohe Kosten hin.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport haben am Montag mit einem klaren Minus ihre Talfahrt vom Freitag fortgesetzt. Händler verwiesen auf Kurszielsenkungen mehrerer Analysten in Reaktion auf einen eingetrübten Ergebnisausblick des Flughafenbetreibers.
Am Vormittag notierten die Fraport-Papiere 2,2 Prozent im Minus bei 68 Euro, nachdem sie am Freitag bereits knapp zwei Prozent an Wert eingebüßt hatten.
Die Analysten der US-Investmentbank Morgan Stanley senkten ihr Kursziel für Fraport von 82 auf 80 Euro und beließen die Aktie auf "Equal-Weight". Das Analysehaus MWB Research reduzierte sein Kursziel von 64 auf 62 Euro und bestätigte die Verkaufsempfehlung für die Aktie.
Der Wirtschaftsplan für 2026 weise auf erhebliche Kostenbelastungen hin, die zu einem starken Gewinnrückgang führen dürften, vermutet MWB-Analyst Oliver Wojahn./edh/nas/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 68,05 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -2,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,34 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von -5,18 %/+21,08 % bedeutet.
Virtuelles Privatanlegerforum am Mittwoch mit der IR:
Flughafen Frankfurt hebt Gebühren 2025 deutlich an
Fliegen ab Frankfurt wird 2025 ein gutes Stück teurer: Am größten deutschen Flughafen steigen die Preise für bestimmte Leistungen des Betreibers im kommenden Jahr um 5,7 Prozent, wie das Unternehmen Fraport mitteilt - nicht die einzigen Mehrkosten, die nächstes Jahr auf Airlines und Passagiere zukommen.
Quelle: https://www.aero.de/news-48896/Flughafen-Frankfurt-hebt-Gebuehren-2025-deutlich-an.html
