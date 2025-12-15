ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Argenx auf 'Overweight' - 'Kaufchance'
- JPMorgan belässt Argenx auf "Overweight" mit 950 Euro.
- Abbruch der EO-Studie als Kaufchance für Anleger.
- Argenx plant Phase-III-Studie gegen Morbus Basedow.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 950 Euro auf "Overweight" belassen. Einen Kursrückschlag infolge des Abbruchs der Phase-III-Studie von Vyvgart gegen Endokrine Orbitopathie (EO) sieht Analyst Richard Vosser als Kaufchance. Trotz der Ähnlichkeit der Erkrankungen wolle Argenx weiterhin mit Vyvgart Anfang nächsten Jahres in eine Phase-III-Studue gegen Morbus Basedow gehen, so der Experte am Montagmorgen. Der Misserfolg gegen EO sei enttäuschend, er habe allerdings in dieser Indikation lediglich einen Spitzenumsatz von 700 Millionen Dollar angesetzt. Bei Argenx sieht er weiterhin eines der stärksten Wachstumsprofile unter Europas Biotechs./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:35 / GMT
